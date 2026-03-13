ABB veut adopter une politique d'acquisition plus agressive, à en croire le président du conseil d'administration Peter Voser. Dans un entretien à l'agence Reuters, l'homme de 67 ans se dit prêt à procéder à des transactions de plusieurs milliards.

Peter Voser préside le Conseil d'administration depuis 2015 (archives). ATS

Keystone-SDA ATS

Le géant de l'électrotechnique et de l'automation examine actuellement différentes acquisitions potentielles de plusieurs centaines de millions de dollars chacune et pourrait débourser davantage si une bonne opportunité venait à se présenter, a indiqué M. Voser. Après avoir engrangé 5 milliards de dollars grâce à la vente de la division Robotique à Softbank et au regard du flux de trésorerie du groupe, ABB serait même en mesure d'enchaîner plusieurs grosses acquisitions.

Le président de la société n'a pas souhaité commenter l'échec de la reprise du fabricant d'équipements électriques Legrand, une tentative bloquée par le Ministère des finances et de l'économie français. M. Voss précise que les acquisitions futures concerneraient les domaines de l'électrification, de la technologie d'entraînement et de l'automatisation.

ABB ne perçoit pas encore les effets de la guerre au Moyen-Orient, a assuré M. Voser. Ce conflit pourrait entraîner des pénuries d'énergie, une hausse des prix et une baisse des investissements, selon le dirigeant.

Peter Voser a par ailleurs annoncé des changements au conseil d'administration d'ABB. Selon Reuters, le président en poste depuis 2015 ouvrirait ainsi la voie à sa possible démission d'ici 2028, à l'âge de 70 ans.