  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Electrotechnique ABB fait le plein de confiance début 2026

ATS

22.4.2026 - 07:54

Le conglomérat d'électrotechnique ABB relève ses objectifs pour l'année en cours au sortir d'un premier trimestre fructueux. Les revenus ont sur une base comparable pris l'ascenseur, quand les entrées de commandes se sont littéralement envolées.

La demande laisse en outre augurer une poursuite de la tendance, les entrées de commandes d'ABB s'étant emballées de 31,5% à 11,30 milliards de dollars (archives).
La demande laisse en outre augurer une poursuite de la tendance, les entrées de commandes d'ABB s'étant emballées de 31,5% à 11,30 milliards de dollars (archives).
ATS

Keystone-SDA

22.04.2026, 07:54

22.04.2026, 08:06

Le chiffre d'affaires au niveau du groupe sur la période a bondi de 18,1% à 8,73 à milliards de dollars (6,81 milliards de francs). La base de comparaison a été apurée des résultats de l'unité Robotique, cédée à l'automne dernier au japonais SoftBank pour plus de cinq milliards de dollars.

Comptant pour plus de la moitié du total restant, le coeur de métier dans l'électrification a livré une contribution améliorée de 21% à 4,61 milliards. Les revenus des dispositifs de propulsion ont progressé de 16% à 2,14 milliards et ceux de l'automatisation de 18% à 2,15 milliards.

La demande laisse en outre augurer une poursuite de la tendance, les entrées de commandes s'étant emballées de 31,5% à 11,30 milliards.

La rentabilité aussi a suivi une courbe ascendante, avec une extension de plus de trois points de pourcentage de la marge brute opérationnelle (Ebita), à 23,5%. Le résultat afférent a gagné plus d'un tiers à 2,05 milliards. Le bénéfice net a bondi d'un cinquième à 1,32 milliard.

Le groupe attribue l'essentiel de l'extension de marge à une cession immobilière, ainsi que dans une moindre mesure à des améliorations internes à hauteur d'une septantaine de points de base.

La performance opérationnelle décoiffe les attentes des analystes consultés par AWP, qui anticipaient en moyenne des entrées de commandes de 9,73 milliards, un chiffre d'affaires de 8,42 milliards et un Ebita plafonné à moins de 2 milliards. Unique bémol, le consensus pour le bénéfice net s'établissait à 1,37 milliard.

La direction relève ses ambitions pour l'ensemble de l'exercice laissant désormais augurer une croissance autour de 10% à périmètre comparable, contre 6 à 9% précédemment. La rentabilité doit toujours dépasser celle de l'an dernier, même abstraction faite du produit de la cession immobilière. Le constat s'applique également pour le trimestre en cours.

Les plus lus

Trump subit un camouflet en Virginie, Obama entre dans l’arène !
Après huit ans à veiller sur les stars du ski suisse, Zoé Chastan s'en va
Arrestations, exécutions : l'Iran muscle brutalement la répression
A l’heure de la retraite, de plus en plus de rentiers changent leur fusil d’épaule
L’Inter valide son billet pour la finale après un match renversant
Jura vaudois : tollé autour d’une campagne scientifique de capture de loups