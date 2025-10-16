Si l'administration du président américain Donald Trump a imposé des taxes de 39% aux produits suisses à l'entrée des Etats-Unis, ABB estime que ces mesures n'ont pas nui à ses activités.

ABB, qui fabrique notamment des robots pour l'industrie automobile, investit aux Etats-Unis (archives). ATS

Keystone-SDA ATS

«Les incertitudes liées aux droits de douane persistent, mais jusqu'à présent, nous n'avons constaté aucun impact significatif sur la demande ou la rentabilité», a souligné le directeur général (CEO) Morten Wierod jeudi, cité dans la présentation des résultats du troisième trimestre du groupe.

ABB dit se concentrer sur ses clients ainsi que sur l'amélioration de sa position de marché et de sa rentabilité.

Le patron a expliqué tirer parti de la présence du groupe outre-Atlantique. ABB a ainsi annoncé au cours du trimestre des investissements à hauteur de 210 millions de dollars en Amérique du Nord, afin d'étendre les capacités de R&D et de production aux Etats-Unis et au Canada, selon le document.

De juillet à fin septembre, la région Amériques a constitué le plus gros contingent tant en termes de commandes qu'en termes de revenus. Les premières ont crû de 19% à 3,62 milliards de dollars et les seconds de 12% à 3,34 milliards.