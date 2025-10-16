  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Industrie ABB ne ressent pas les effets des droits de douane américains

ATS

16.10.2025 - 09:18

Si l'administration du président américain Donald Trump a imposé des taxes de 39% aux produits suisses à l'entrée des Etats-Unis, ABB estime que ces mesures n'ont pas nui à ses activités.

ABB, qui fabrique notamment des robots pour l'industrie automobile, investit aux Etats-Unis (archives).
ABB, qui fabrique notamment des robots pour l'industrie automobile, investit aux Etats-Unis (archives).
ATS

Keystone-SDA

16.10.2025, 09:18

16.10.2025, 10:02

«Les incertitudes liées aux droits de douane persistent, mais jusqu'à présent, nous n'avons constaté aucun impact significatif sur la demande ou la rentabilité», a souligné le directeur général (CEO) Morten Wierod jeudi, cité dans la présentation des résultats du troisième trimestre du groupe.

ABB dit se concentrer sur ses clients ainsi que sur l'amélioration de sa position de marché et de sa rentabilité.

Le patron a expliqué tirer parti de la présence du groupe outre-Atlantique. ABB a ainsi annoncé au cours du trimestre des investissements à hauteur de 210 millions de dollars en Amérique du Nord, afin d'étendre les capacités de R&D et de production aux Etats-Unis et au Canada, selon le document.

De juillet à fin septembre, la région Amériques a constitué le plus gros contingent tant en termes de commandes qu'en termes de revenus. Les premières ont crû de 19% à 3,62 milliards de dollars et les seconds de 12% à 3,34 milliards.

Les plus lus

La fin du demi-tarif? – Ce qui se cache derrière les projets de SwissPass
La cause du décès de Diane Keaton a été révélée
«Tu ferais mieux de tenir des pénis» - Belinda Bencic insultée
16'000 postes rayés: Nestlé taille dans ses effectifs en col blanc
Le dernier survivant de la première ascension de l’Everest en 1953 est mort
Des millions de dollars par mois: comment les taxes de Trump pèsent sur la Suisse