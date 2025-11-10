  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Allemagne ABB prévoit une introduction en bourse d'E-Mobility après 2026

ATS

10.11.2025 - 18:58

Le directeur général d'ABB, Morten Wierod, maintient son projet d'introduction en bourse (IPO) de sa division dédiée à l'électromobilité. La cotation n'interviendra toutefois pas avant 2026, a-t-il expliqué dans la presse allemande.

Morten Wierod, patron d'ABB, maintient son projet d'introduction en bourse (IPO) d'E-Mobility. (archive)
Morten Wierod, patron d'ABB, maintient son projet d'introduction en bourse (IPO) d'E-Mobility. (archive)
ATS

Keystone-SDA

10.11.2025, 18:58

10.11.2025, 19:29

«Nous continuons de travailler à préparer l'entreprise à l'entrée en bourse d'E-Mobility», a dévoilé M. Wierod dans un entretien accordé au journal économique allemand Handelsblatt et publié en ligne ce lundi. Le projet remonte pourtant à 2021.

Le patron d'ABB s'est également dit ouvert à de nouvelles acquisitions. «Nous pouvons réaliser des acquisitions à tout moment si elles renforcent notre coeur de métier», a-t-il déclaré. Selon lui, la situation financière de l'entreprise le permet. Toutefois, la priorité restera la croissance rentable.

Les plus lus

La Suisse proche d'un accord douanier à 15% avec les USA
Patrick Sébastien s’en prend violemment à Léa Salamé
Malaise avec Noah Okafor : «S'il a un problème, qu'il téléphone...»
Vols de motos de luxe dans les Alpes: quatre hommes arrêtés
Laurent Kurth «pas si inquiet» pour le gouvernement jurassien