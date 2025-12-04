Le géant zurichois de l'électrotechnique ABB a acquis une participation minoritaire dans OctaiPipe, un développeur londonien de logiciels destinés à optimiser le refroidissement des centres de données. Les détails financiers de l'investissement ne sont pas divulgués.

ABB renforce ses activités dans le domaine des centres de données en prenant une participation minoritaire dans la société britannique OctaiPipe (archives). ATS

Keystone-SDA ATS

Le partenariat stratégique vise à permettre aux exploitants de centres de données de réaliser des économies d'énergie pouvant atteindre 30%, indique jeudi dans un communiqué ABB.

La demande mondiale en centres de données devrait croître de 19 à 22% par an entre 2023 et 2030, entraînant une forte hausse de la consommation d'énergie. Jusqu'à 40% de la consommation électrique d'un centre de données typique est attribuable au seul refroidissement, explique le groupe zurichois.

En 2024, les centres de données représentaient environ 1,5% de la consommation électrique mondiale, les États-Unis étant responsables de 45% de cette part. Près de la moitié de la hausse de la demande d'électricité d'ici 2030 devrait provenir, aux États-Unis, de la consommation des centres de données.