Electrotechnique ABB reprend les activités électroniques de Gamesa Electric

ATS

2.12.2025 - 07:42

Le géant zurichois de l'électrotechnique ABB annonce mardi la finalisation de l'acquisition de l'activité électronique de puissance de Gamesa Electric en Espagne auprès de l'énergéticien germano-espagnol Siemens Gamesa. Aucun détail financier n'a été divulgué.

ABB a finalisé l'acquisition de l'activité électronique de puissance de Gamesa Electric en Espagne. (archive)
ATS

Keystone-SDA

02.12.2025, 07:42

02.12.2025, 08:01

Le portefeuille acquis comprend des produits de conversion électrique tels que des convertisseurs éoliens pour générateurs à induction à double alimentation (DFIG), des systèmes industriels de stockage d'énergie par batterie (BESS) et des onduleurs solaires à l'échelle des services publics, détaille ABB dans un communiqué.

La transaction implique environ 400 employés, «dont des ressources clés en Inde, en Chine, aux États-Unis et en Australie, ainsi que deux usines de convertisseur à Madrid et à Valence».

ABB a également conclu un accord de fourniture et de services avec Siemens Gamesa. Cette acquisition augmente la capacité totale de la base installée de convertisseurs éoliennes opérationnelles d'ABB d'environ 46 gigawatts et «soutient la stratégie de croissance rentable du secteur d'activité Motion».

Avec 45 ans d'expérience en électronique de puissance, «Gamesa Electric apporte une expertise technique approfondie dans les applications solaires et renouvelables ainsi que des relations clients solides», souligne ABB. Le groupe ajoute que Gamesa Electric a déclaré un chiffre d'affaires annuel d'environ 145 millions d'euros pour l'exercice clos le 30 septembre dernier.

