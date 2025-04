ABB veut autonomiser et coter en Bourse sa division Robotics l'an prochain, après avoir réalisé la même opération il y a trois ans avec son unité active dans les turbocompresseurs. Le géant de l'électrotechnique a dégagé des résultats en hausse au 1er trimestre.

Le bénéfice net trimestriel d'ABB, qui veut autonomiser sa division produisant des robots, est ressorti à 1,1 milliard, de dollars, un bond de 22% comparé au premier partiel 2024 (archives). ATS

Keystone-SDA ATS

ABB a annoncé jeudi vouloir faire de sa division Robotics – qui produit notamment des bras robotisés pour l'industrie – une société autonome et cotée en Bourse dès le deuxième trimestre 2026. Cette unité emploie 7000 personnes et a réalisé en 2024 un chiffre d'affaires de 2,3 milliards de dollars. Elle contribue à hauteur de 7% aux ventes du groupe établi à Zurich.

«Les synergies entre ABB Robotics et les autres divisions d'ABB sont limitées», a estimé le directeur général Morten Wierod, cité dans un communiqué. Son introduction en Bourse devrait renforcer la création de valeur dans cette entité, ainsi que celle du groupe, a-t-il ajouté.

Dotée de solides fonds propres, l'unité dispose de sites de production en Suède, en Chine et aux Etats-Unis.

En cas de feu vert de l'assemblée générale d'ABB l'année prochaine, les actionnaires recevront un dividende en actions de la nouvelle entité.

L'unité Machine Automation, qui constitue actuellement avec l'entité ABB Robotics une division à part entière, rejoindra début 2026 l'unité Automatisation de processus.

ABB n'en est pas à son coup d'essai en matière de cotation en Bourse de ses divisions. En octobre 2022, le groupe avait introduit en Bourse Accelleron, son ancienne division Turbocharging. Le lancement en Bourse d'E-Mobility, évoqué pour la première fois en 2021, n'a par contre pas avancé.

Poursuite de la croissance

La société a par ailleurs dévoilé ses résultats au premier trimestre. Entre janvier et mars, le chiffre d'affaires a crû de 1,0% à 7,94 milliards de dollars, alors que le résultat d'exploitation opérationnel (Ebita) a gagné 13% à 1,59 milliard. La marge afférente a progressé de 2,3 points à 20,2%.

Le bénéfice net est quant à lui ressorti à 1,1 milliard, un bond de 22% comparé au premier partiel 2024.

Les entrées de commandes, qui permettent d'anticiper l'activité à venir, ont pour leur part progressé de 3% à 9,2 milliards de dollars, a indiqué le groupe dans un communiqué distinct.

Hormis le chiffre d'affaires, ces chiffres clés sont supérieurs aux prévisions des analystes interrogés par l'agence AWP.

Pour le premier trimestre, ABB avait prédit une croissance du chiffre d'affaires autour de 5% et une marge stable par rapport à la même période de l'an dernier. Au second partiel, ABB anticipe une croissance des ventes autour de 5% également et une marge Ebita stable de 19,0%.

Pour l'ensemble de l'année, le groupe a confirmé viser une croissance autour de 5% et une marge Ebita en hausse, tandis que le ratio «book-to-bill» (rapport entre les commandes signées et les facturations) devrait être positif.

M. Wierod a par contre averti que les droits de douane initiés par Washington risquaient «d'augmenter les incertitudes pour l'économie mondiale». Entre 75% et 80% des produits vendus par ABB aux Etats-Unis sont fabriqués sur place et le groupe profite notamment de quelques exemptions fiscales.