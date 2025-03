Le groupe vaudois Bader, spécialisé dans le recyclage, la revalorisation de matières et les transports, a pris le contrôle de l'entreprise Zwahlen et Mayr, basée à Aigle (VD) et active dans l'industrie de l'acier. Avec cette acquisition, le groupe Bader renforce son effectif, passant de 200 à 360 collaborateurs, et étend son empreinte industrielle sur neuf sites en Suisse.

La société aiglonne Zwahlen et Mayr, spécialisée dans l'acier, est reprise pour le groupe Bader (photo d'illustration). ATS

Keystone-SDA ATS

Dans un communiqué publié lundi, le groupe sis au Mont-sur-Lausanne explique avoir signé un contrat d'acquisition d'actions relatif au 100% du capital-actions de Sitindustrie Suisse, société ayant son siège à Villars-sur-Glâne (FR) et qui détient 81,47% du capital de Zwahlen et Mayr.

Cotée à la SIX Swiss Exchange, Zwahlen et Mayr était jusqu'ici majoritairement détenue indirectement par un groupe italien, Cimolai. Elle passera en main vaudoise le 10 avril prochain, sous réserve de certaines conditions, «permettant ainsi de renforcer une meilleure économie circulaire locale», poursuit le communiqué.

Cette acquisition, dont le montant n'a pas été dévoilé, «illustre la volonté du Groupe Bader d’accélérer son développement et de consolider son leadership dans le recyclage et la valorisation des matières», affirme-t-il.