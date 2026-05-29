Deux avocats et une notaire suisses ont été mis en examen à Paris dans l'affaire des actions Hermès dont un héritier de la maison de maroquinerie française dit avoir été dépossédé au profit de LVMH, a appris l'AFP vendredi auprès du parquet de Paris.

Nicolas Puech, résident suisse de 83 ans, accuse son ancien gestionnaire de fortune de l'avoir spolié de ses actions Hermès, au profit de LVMH et du milliardaire Bernard Arnault (image d'illustration). ATS

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«Les personnes mises en examen contestent les faits dont elles sont soupçonnées», a souligné le parquet, confirmant une information du quotidien Libération. Les investigations se poursuivent.

Nicolas Puech, résident suisse de 83 ans, accuse son ex-gestionnaire de fortune, Eric Freymond, de l'avoir spolié de ses actions, au profit de LVMH et du milliardaire Bernard Arnault.

Il s'est constitué partie civile en décembre 2023, pour abus de confiance, soupçonnant le gestionnaire «d'avoir détourné depuis 1998, au travers de sociétés de droit suisse qu'il administrait, des actifs dont il avait la gestion, et d'avoir vendu ses actions sans son accord et sans l'en tenir informé», a précisé le parquet.