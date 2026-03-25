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Internet et logiciels Addictions: Instagram et YouTube condamnés aux Etats-Unis

ATS

25.3.2026 - 19:00

Instagram et YouTube ont été jugés responsables d'avoir alimenté la dépression d'une adolescente américaine. (archive)
Instagram et YouTube ont été jugés responsables d'avoir alimenté la dépression d'une adolescente américaine. (archive)
ATS

Instagram et YouTube, jugés responsables d'avoir alimenté la dépression d'une adolescente américaine, ont été condamnés à verser au moins 3 millions de dollars de dommages et intérêts à la plaignante, selon la lecture du verdict mercredi.

Keystone-SDA

25.03.2026, 19:00

Le jury d'un tribunal civil de Los Angeles a aussi retenu que Meta, la maison mère d'Instagram, et YouTube (Google), avaient agi frauduleusement, de façon délibérée, ouvrant la voie à des «dommages punitifs» supplémentaires qui doivent encore être déterminés après la fin de la lecture du verdict.

Le verdict, inédit, crée un précédent pour des milliers de plaignants aux Etats-Unis qui accusent les grandes plateformes d'être responsables d'une épidémie d'addiction aux réseaux sociaux.

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