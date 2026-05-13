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Placement de personnel Adecco améliore ses recettes au premier trimestre

ATS

13.5.2026 - 08:59

Adecco a enregistré une légère hausse de ses revenus sur les trois premiers mois de l'année, de 2% en glissement annuel, à 5,7 milliards d'euros (5,2 milliards de francs). La croissance organique s'est établie à 5,3%, dépassant les 4% attendus par les analystes.

En hausse de 16% sur un an à 69 millions d'euros, le bénéfice net trimestriel d'Adecco a dépassé les attentes des analystes (archives).
En hausse de 16% sur un an à 69 millions d'euros, le bénéfice net trimestriel d'Adecco a dépassé les attentes des analystes (archives).
ATS

Keystone-SDA

13.05.2026, 08:59

13.05.2026, 09:06

Le chiffre d'affaires du spécialiste zurichois du placement de personnel s'est établi dans la fourchette des estimations, tandis que la marge brute a atteint 18,8%, en retrait de 60 points de base sur un an et légèrement en dessous des attentes de 19,0%, reflétant l'évolution du mix d'activités au détriment des placements fixes plus rentables, a annoncé l'entreprise dans un communiqué mercredi.

L'Ebita ajusté des éléments exceptionnels a progressé de 12% sur un an pour atteindre 148 millions d'euros, en ligne avec le consensus, pour une marge de 2,6%, en hausse de 20 points de base. Le bénéfice net a quant à lui dépassé les prévisions, ressortant à 69 millions d'euros contre un consensus de 61 millions d'euros, soit une hausse de 16% sur un an.

Selon le directeur général du groupe (CEO) Denis Machuel, cité dans le communiqué, la croissance et la maîtrise des coûts ont contribué à améliorer la rentabilité. «Adecco continue de surperformer le marché avec une croissance dans toutes les régions et des hausses à deux chiffres, dans la péninsule ibérique, dans les pays nordiques, en Amérique du Nord, en Amérique latine et en Asie», a-t-il souligné, alors que les recettes affichent une progression de 2% en France, de 6% en Europe (sauf France), Moyen-Orient et Afrique, de 12% dans la région Amériques et est restée stable en Asie Pacifique.

Sa filiale technologique Akkodis en Allemagne a pour sa part vu ses recettes diminuer de 13% par rapport à la même période l'an passé.

Adecco a par ailleurs indiqué que la dynamique positive des volumes observée au premier trimestre se poursuivait au début du trimestre en cours, sans toutefois fournir d'objectifs financiers chiffrés pour l'ensemble de l'exercice 2026.

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