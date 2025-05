Cremo poursuit «avec rigueur» la mise en oeuvre de son programme de transformation engagé en 2023. Le groupe laitier fribourgeois demeure toutefois dans les chiffres rouges, avec encore une perte nette de 16,9 millions de francs au titre de l'exercice 2024.

Les responsables de Cremo ont délivré un message de confiance et de sérénité en présentant les comptes 2024 encore déficitaires du groupe laitier fribourgeois (archives). sda

Keystone-SDA ATS

Le résultat net ressort en amélioration de 3,4 millions de francs ou 16,6% comparativement à l'année précédente. L'environnement économique est resté tendu, ont indiqué jeudi au siège de Cremo à Villars-sur-Glâne (FR) le président du conseil d'administration Georges Godel et le directeur général Ralph Perroud.

«Les premiers signes de redressement sont tangibles et confirment la pertinence de notre feuille de route. Nous allons passer à la phase d’accélération de la transformation», ont assuré les responsables. Le chiffre d’affaires a atteint à 504,4 millions de francs l'an passé, en recul de 4% par rapport à l’exercice précédent.

Quatrième phase

Le repli s’explique par une série de décisions stratégiques: recentrage de l’assortiment, fermeture de points de vente déficitaires, réorganisation de l’activité du Petit Crémier et des pannes industrielles affectant la fabrication de produits à forte valeur ajoutée.

«Malgré les obstacles, nous continuons d’avancer conformément à notre feuille de route: les pertes diminuent, le cash-flow s’améliore, les fonds propres restent solides, les stocks sont maîtrisés et l’endettement recule. Nous entrons dans la 4e phase de notre transformation, celle d’accélération», a noté Ralph Perroud.

Malgré la liquidation exceptionnelle de stocks excédentaires, la marge brute est restée stable à 28% (2023: 28,2%). L'évolution du cash-flow, ou flux de trésorerie, constitue l’un des principaux «signaux positifs» de l’exercice, avec une hausse de 22,4 millions de francs, se réjouit le groupe qui cumule des pertes depuis 2016.

Investissements ciblés

L'afflux de liquidités a permis de réduire la dette à court et moyen terme de 12,2 millions de francs et de redonner de la capacité d’investissement. De quoi asseoir la confiance des dirigeants dans la concrétisation de la transformation «en profondeur» du fleuron de l'industrie alimentaire fribourgeoise à la peine depuis des années.

Malgré les problèmes, Cremo poursuit donc la «refonte» de son modèle opérationnel, a rappelé en substance Ralph Perroud, l'ancien directeur de Fromage Gruyère arrivé à la rescousse il y a moins de deux ans. «Les causes des contre-performances industrielles ont été identifiées et font l’objet de plans d’action concrets.»

Des investissements ciblés sont engagés pour fiabiliser l’outil de production et garantir une productivité et une qualité optimales. Par ailleurs, l’entreprise a lancé un programme «rigoureux d’optimisation des charges», impliquant l’ensemble des départements dans une logique de maîtrise budgétaire.

Equilibre en 2026

Cremo transforme chaque année plus de 350 millions de kilos de lait et s’approvisionne à 60,2% auprès de ses 1135 producteurs affiliés. Le chiffre d’affaires réalisé par le groupe demeure «équilibré» entre les différentes familles de produits: fromages (23%), poudres (17,3%), beurre (32,6%) et produits frais (25%).

«L'exercice 2024 n’a pas été une année de confort, mais elle a été une année de lucidité, de décisions courageuses, et de premières avancées tangibles. Une année très intense pour Cremo», a résumé devant la presse Georges Godel, par ailleurs ancien président du Conseil d'Etat fribourgeois.

L'occasion encore pour Cremo de réaffirmer son «ambition» de retrouver un équilibre financier durable d’ici à fin 2026, selon les objectifs de sa feuille de route. Pour rappel, l'entreprise est le deuxième transformateur laitier du pays.