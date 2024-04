Le mouvement Ag!ssons a lancé mercredi à Lausanne sa nouvelle campagne intitulée «Nos transports publics». Son objectif: stopper les nouvelles extensions des autoroutes et favoriser la presque gratuité des transports publics.

Le mouvement Agiss!ons a choisi la gare de Lausanne pour présenter sa nouvelle plateforme demandant notamment la presque gratuité des transports publics. ATS

La campagne a été lancée à la gare de Lausanne, «l’un des symboles romands du fiasco et du danger qui guette les infrastructures publiques et ferroviaires de la population», écrit Ag!ssons mercredi dans un communiqué.

Son premier objectif: barrer le chemin aux nouvelles extensions des autoroutes, projet soumis au vote probablement à fin 2024. Il s'agit de sauvegarder la santé et la capacité d’investissement dans des projets qui répondent aux enjeux actuels de la population, explique Ag!ssons qui rejoint, avec sa campagne, les opposants au projet.

L'appel vise également à obtenir une baisse drastique des prix des transports publics et à améliorer leur accessibilité. Ag!ssons veut notamment lancer de nouvelles initiatives populaires cantonales «Pour des transports publics très abordables et accessibles» dans tous les cantons romands à l’horizon du printemps 2025, voire même plus tôt dans le canton de Vaud.

Quasi-gratuité

Ces textes demanderont la «presque gratuité des transports publics avec par exemple un abonnement à un coût de 100 francs», a expliqué Steven Tamburini, responsable de la campagne, à Keystone-ATS, rappelant que la gratuité totale a été invalidée par le Tribunal fédéral. Les initiatives exigeront également des investissements massifs pour garantir les projets clés et améliorer la desserte (réseaux, horaires, etc.).

Lancée mercredi en parallèle, la plateforme «Nos transports publics» attend désormais signatures et propositions de la population sur ces thèmes, a relevé M.Tamburini.

Pour mémoire, Ag!ssons est un mouvement citoyen de protection et de démocratisation des biens communs (eau, santé, logement, la mobilité, alimentation, éducation, travail). Indépendant des partis politiques il veut construire du pouvoir collectif par la stratégie de l’organisation collective.

Son initiative pour des droits politiques cantonaux pour tous a notamment collecté 15'000 signatures en quatre mois en terres vaudoises. Le texte est actuellement dans les mains du Conseil d'Etat, a précisé le responsable.

nt, ats