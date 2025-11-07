  1. Clients Privés
13 milliards de dollars Airbus enregistre sa plus grosse commande de l'année

ATS

7.11.2025 - 11:36

Airbus annonce vendredi avoir enregistré la commande annoncée au Salon du Bourget de 100 avions par la compagnie vietnamienne Vietjet Air, la plus grosse de l'année, et a intensifié ses livraisons avec la remise de 78 avions.

Cette commande de 100 monocouloirs A321neo est d'une valeur théorique de près de 13 milliards de dollars (10,5 milliards de francs).

Le montant est calculé d'après les prix catalogue de 2018, concept qu'Airbus a abandonné depuis en arguant que les prix de vente réels dépendent des spécificités de chaque contrat, de la version et de la configuration de l'appareil et qu'ils demeurent confidentiels.

Le protocole d'accord entre Vietjet Air et Airbus prévoit la commande potentielle de 50 appareils supplémentaires. La flotte de Vietjet Air comprend actuellement 115 appareils, tous des Airbus.

En dehors de cette transaction, 12 autres avions ont été commandés, portant à 112 le total de commandes pour octobre, mois au cours duquel le géant aéronautique européen a également intensifié ses livraisons avec 78 avions remis à 36 clients.

Depuis le début de l'année, ce sont 585 nouveaux appareils qui ont été livrés à 85 flottes aériennes. Lors de la publication de ses résultats financiers du troisième trimestre fin octobre, Airbus a maintenu son objectif de livraison en 2025 de 820 avions malgré les difficultés persistantes de sa chaîne d'approvisionnement.

Trente-deux avions terminés étaient fin octobre dans l'attente de moteurs en raison des difficultés des sous-traitants Pratt&Whitney et CFM (Safran-General Electric). Ce problème s'est en partie résorbé, puisqu'au début de l'été, 60 avions étaient dans cette situation.

L'industriel, dont les livraisons se concentrent toujours sur la fin de l'année, devra sortir 235 appareils sur les deux derniers mois de l'année pour maintenir son objectif.

Airbus monte en puissance par rapport à l'année dernière (766 appareils livrés en 2024) et renoue progressivement avec les productions précédant la pandémie de Covid-19. En 2019, avant que la pandémie de Covid-19 ne désorganise la chaîne de production de l'aéronautique, le géant européen avait livré 863 appareils.

