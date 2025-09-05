  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Aéronautique Airbus réussit à livrer 61 avions en août malgré le creux estival

ATS

5.9.2025 - 09:39

Airbus a réussi à livrer 61 avions en août, un niveau supérieur à sa moyenne depuis le début de l'année, bien que ce mois d'été constitue traditionnellement une période creuse, selon les données publiées vendredi par le géant européen.

La production d'Airbus en août s'avère habituellement faible: en 2024, elle s'était établie à 47 appareils.
La production d'Airbus en août s'avère habituellement faible: en 2024, elle s'était établie à 47 appareils.
ATS

Keystone-SDA

05.09.2025, 09:39

05.09.2025, 10:23

Ces livraisons, à 39 clients, portent à 434 le nombre de nouveaux appareils Airbus intégrés dans les flottes commerciales depuis janvier, soit une moyenne de quelque 54 aéronefs mensuels.

La production d'Airbus en août s'avère habituellement faible: en 2024, elle s'était établie à 47 appareils.

L'avionneur européen, qui avait produit 67 unités au mois de juillet, vise 820 livraisons en 2025, soit un rythme mensuel de plus de 68.

Vu le retard actuel, il devra sortir plus de 96 aéronefs de ses usines par mois d'ici à la fin décembre pour tenir ses objectifs.

Airbus avait livré 766 appareils en 2024, année déjà marquée par des difficultés d'approvisionnement mais conclue par un mois de décembre à plein régime, avec 123 appareils produits.

En 2019, avant que la pandémie de Covid-19 ne désorganise la chaîne de l'aéronautique, le géant européen avait livré 863 appareils.

Août a aussi marqué un regain commercial pour Airbus, qui a reçu 99 nouvelles commandes, en grande partie grâce au loueur Avolon. Ce dernier a pris 75 monocouloirs de grande capacité A321neo et 15 long courriers A330neo. Depuis le début de l'année, Airbus a enregistré 504 commandes nettes.

L'industriel a fait état de «problèmes persistants d'approvisionnement en moteurs sur le programme A320», son avion vedette sur le segment moyen courrier, lors de la publication de ses résultats semestriels le 30 juillet dernier.

Il comptait fin juin 60 avions dans l'attente de leurs moteurs de la part de CFM International, la coentreprise des groupes Safran et GE Aerospace, et de Pratt & Whitney, la filiale du groupe américain d'aéronautique et de défense RTX (ex-Raytheon).

Safran a promis de rattraper d'ici à la fin octobre le retard dans la livraison de moteurs.

Les plus lus

Un ancien collègue témoigne: «Il y avait deux Jean (...) on avait la boule au ventre»
À Paris, une créatrice suisse fait sensation: «En dessous je porte de belles choses»
«J'ai eu un cas impliquant une fille de 15 ans recrutée pour tirer dans la tête»
Retraite anticipée : les 7 erreurs à éviter absolument
Joe Biden aperçu avec une énorme cicatrice sur la tête
À qui ira le colossal héritage de 12 milliards de Giorgio Armani?