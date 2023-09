Le président exécutif d'Airbus Guillaume Faury, qui combine les fonctions de patron du groupe et de sa division Avions commerciaux, va confier les rênes de cette dernière au directeur commercial Christian Scherer, a annoncé le groupe mardi.

«Le fait de confier à Christian (Scherer) le rôle de président d'Avions commerciaux nous permettra de nous concentrer davantage sur le succès de cette activité, tout en me permettant de me consacrer à la direction d'Airbus dans un environnement complexe et en évolution rapide», a expliqué Guillaume Faury, cité dans un communiqué.

M. Faury, qui a pris la tête d'Airbus en 2019, entend se «concentrer sur l'agenda stratégique, global et transformationnel d'Airbus».

Avec 41,4 milliards d'euros (environ 40 milliards en francs suisses) de chiffre d'affaires en 2022, l'activité Avions commerciaux d'Airbus (Commercial Aircraft) a représenté 70% des revenus du groupe et 82% de son bénéfice opérationnel en 2022.

Le géant européen, qui employait 134'000 salariés fin 2022, construit également des hélicoptères civils et militaires (Airbus Helicopters), des avions militaires, des satellites et lanceurs spatiaux (Airbus Defense and Space).

L'activité Avions commerciaux, alors appelée Airbus, avait sa propre entité légale jusqu'en 2017 avant d'être fusionnée avec Airbus Group (ex-EADS).

La nomination de Christian Scherer à la tête de la division Avions commerciaux n'a pas pour objectif un retour en arrière mais d'accorder l'attention suffisante à cette activité majeure, a-t-on expliqué chez Airbus.

Porté par le rebond du trafic aérien mondial et le besoin des compagnies de renouveler leurs flottes d'appareils, Airbus est engagé dans la montée en cadence la plus importante de son histoire mais est confronté aux difficultés d'une partie des fournisseurs à suivre le rythme.

Agé de 61 ans, Christian Scherer était directeur commercial depuis 2018.

Cette nomination devrait engendrer des modifications au sein du comité exécutif du groupe et la mise en place d'une équipe dirigeante pour les Avions commerciaux.

La nouvelle organisation doit entrer en vigueur à partir du 1er janvier 2024.

