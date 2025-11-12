Le géant des consommables et dispositifs ophtalmique genevo-texan Alcon a confirmé ses objectifs pour l'ensemble de l'exercice au sortir du troisième partiel.

Le géant des lentilles et implants oculaires a redressé le tir, après deux trimestres décevants d'affilée en 2025. (archive) ATS

Keystone-SDA ATS

La direction avait quelque peu modéré ses ambitions initiales à l'issue de chacun des deux premiers pointages, invoquant dans les deux cas un impact des droits de douane appliqués à l'entrée de l'incontournable marché américain.

Le chiffre d'affaires annuel doit ainsi toujours s'établir dans un couloir de 10,3 à 10,4 milliards de dollars comme évoqué en août. La fourchette pour la marge brute opérationnelle (Ebitda) de base demeure fixée entre 19,5% et 20,5%, selon un compte-rendu diffusé mardi soir.

Les projections reposent sur les postulats d'une faible croissance des marchés dans lesquels évolue Alcon et de taxes douanières et exemptions inchangées jusqu'à la fin de l'exercice. L'impact de ces taxes reste devisé à environ 100 millions de dollars sur l'année et doit être compensé par des effets de change et des mesures opérationnelles.

Ultime virage à négocier

«Il nous reste du travail pour concrétiser nos ambitions 2025,» a reconnu en téléconférence le directeur général David Endicott.

Sur le plan des résultats, les revenus ont accentué entre juillet et fin août leur rebond amorcé au deuxième trimestre pour atteindre 2,59 milliards de dollars (+6% sur un an ou plus 5% à taux de change constants). La marge opérationnelle brute (Ebitda) ajustée s'est par contre étiolée à 12,8% (13,6%). Le bénéfice par action (BPA) de base a fondu de 2 cents à 79 cents. Biais non récurrents intégrés, le BPA a reculé de cinq cents à 48 cents.

Le bénéfice net s'est étiolé d'un dixième à 237 millions.

La division Surgical a vu ses ventes augmenter de 5% à 1,42 milliard de dollars durant la période sous revue et la division Vision Care a elle affiché une hausse de 7% à 1,17 milliard.

Analystes comblés

La performance est en phase avec les attentes des analystes consultés par l'agence AWP pour le chiffre d'affaires, pour lequel le consensus s'établissait à 2,60 milliards. Elle est un peu meilleure que prévu pour la marge Ebitda de base, qui était attendue à 19,7% et est conforme aux prévisions pour le BPA ajusté qui était attendu à 47 cents.

Sans s'aventurer à ce stade sur le terrain des perspectives quantifiées pour l'année prochaine, la direction ambitionne de faire progresser les recettes au-delà de 2025 également. «Le projet d'acquisition de Staar Surgical demeure dans cette optique attrayant, mais n'est pour autant pas indispensable à la concrétisation de nos ambitions de croissance à terme,» a assuré M. Endicott.

L'impact des droits de douane doit s'atténuer dès l'année prochaine, pour s'établir dans un couloir de 50 à 100 millions, a de son côté évalué le directeur financier Tim Stonesifer.

Les analystes saluent tant le retour à un rythme de croissance satisfaisant que la confirmation du plan de vol à brève échéance, après deux avertissements sur résultats cette année déjà. «Pour autant, toutes les attentes n'ont pas encore été remplies,» égratigne néanmoins Sibylle Bischofberger de Vontobel.

Daniel Jelovcan, pour la Banque cantonale de Zurich, considère que la performance trimestrielle ouvre la voie à un rebond pour un titre soumis à forte pression ces derniers temps.

A 15h40, la nominative Alcon s'appréciait de 5,2% à 64,88 francs et caracolait seule en tête d'un SLI en hausse de 0,79%.