  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Allemagne Commandes industrielles en hausse en octobre

ATS

5.12.2025 - 11:38

Les commandes industrielles allemandes ont augmenté davantage que prévu en octobre. Elles ont été dopées par le secteur de l'armement pendant que le pays se réarme face à la menace russe, selon des données officielles publiées vendredi.

Les commandes industrielles allemandes ont été dopées par le secteur de l'armement (archives).
Les commandes industrielles allemandes ont été dopées par le secteur de l'armement (archives).
ATS

Keystone-SDA

05.12.2025, 11:38

05.12.2025, 11:44

Les nouvelles commandes ont progressé de 1,5 % sur un mois, du fait d'un bond des importantes commandes passées dans la défense et les équipements de transport, qui comprend avions, navires, trains et véhicules militaires, d'après les chiffres provisoires de l'office fédéral des statistiques, Destatis.

Le ministère de l'Économie a précisé dans un communiqué séparé que cette évolution s'inscrivait «dans le contexte des achats de défense», sans fournir davantage de détails. Les analystes interrogés par FactSet tablaient sur une hausse globale de seulement 0,5 % pour cet indicateur clé de l'activité économique.

La valeur pour septembre a par ailleurs été révisée à la hausse, à 2%, ce qui suggère que la crise de l'activité industrielle «a atteint son point le plus bas», a commenté Jens-Oliver Niklasch, économiste à la banque LBBW. Le pays pâtit d'un affaiblissement prolongé de son industrie, d'une demande en berne sur ses marchés clés et de l'impact des droits de douane américains.

L'économie allemande traverse «sa crise la plus profonde» de l'après-guerre, a même averti mardi le lobby industriel du pays (BDI), reprochant au gouvernement son inaction malgré une quatrième année consécutive de production industrielle en chute. Les députés du Bundestag ont voté en mars un vaste plan de dépenses en matière de défense, fort de 500 milliards d'euros sur douze ans, et un autre pour moderniser les infrastructures vieillissantes, de quoi relancer la première économie européenne à partir de l'an prochain.

Le comité des sages économiques allemand, qui doute de l'efficacité du plan d'investissement de Berlin, a abaissé en novembre sa prévision de croissance allemande pour 2026 à 0,9 %, moins que le gouvernement qui table sur 1,3%.

Les plus lus

Découverte d'une tombe monumentale vieille de 2600 ans
Les négociations entre Washington et Kiev à Miami sont terminées
Sortie de l’hôpital, Gut-Behrami se projette déjà vers l’avenir !
Quels adversaires pour la Suisse ? L’attente va prendre fin
Ski alpin : la descente annulé à Beaver Creek reprogrammée à Val Gardena