Le taux de chômage en Allemagne est resté inchangé en novembre à 6,3% en données corrigées des variations saisonnières, un niveau stable depuis mars, tandis que le gouvernement est appelé à agir pour relancer une économie en crise.

L'Agence fédérale allemande pour l'emploi "la faiblesse de la conjoncture" qui persiste dans le pays (archives). ATS

Keystone-SDA ATS

En données brutes, le nombre de chômeurs a baissé de quelque 25'000 personnes sur un mois pour s'établir à 2,89 millions, s'éloignant du seuil symbolique des trois millions atteint en août, selon un communiqué de l'Agence fédérale pour l'emploi vendredi.

Mais l'Agence souligne «la faiblesse de la conjoncture» qui persiste et un marché du travail encore «sans dynamisme», tandis que la «demande de main-d'oeuvre demeure modérée», selon sa présidente Andrea Nahles.

«Pour que le marché du travail puisse se redresser durablement, l'Allemagne a besoin de coûts du travail à un niveau compétitif», a commenté le président du patronat allemand (BDA), Rainer Dulger, dans un communiqué.

Le gouvernement du chancelier conservateur Friedrich Merz est au défi de relancer une activité économique qui marque le pas depuis plus de deux ans et fait face à de profondes mutations.

Le modèle industriel allemand est fragilisé par la concurrence internationale, surtout venant de Chine, et les prix élevés de l'électricité qui minent sa compétitivité.

M. Merz a défendu mercredi l'action de sa coalition avec les sociaux-démocrates, qui essuie des critiques, énumérant les réformes prises comme la baisse de la fiscalité des entreprises et du prix de l'électricité, lors des débats sur le budget 2026 au Bundestag.

Le même jour, le Fonds monétaire international a appelé l'Allemagne à adopter des réformes pour notamment accroître l'offre de travail, notamment pour les femmes, les seniors et les immigrés.

La faible dynamique du marché du travail se traduit par la baisse des offres enregistrées auprès de l'agence pour l'emploi, à 624'000 en novembre, soit 44'000 de moins qu'il y a un an.

Au même moment plus de deux employeurs sur trois déclarent avoir des difficultés à pourvoir des postes vacants et à recruter des collaborateurs qualifiés, indique le BDA.