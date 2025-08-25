  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Conjoncture Allemagne: le moral des entrepreneurs tient bon

ATS

25.8.2025 - 16:34

Le moral des patrons allemands a poursuivi son ascension en août, pour le huitième mois consécutif, porté par des attentes plus optimistes en dépit de l'accord commercial conclu entre l'UE et les Etats-Unis.

Les attentes à six mois des patrons sont meilleures dans les secteurs de la construction et du commerce mais se sont détériorées dans l'industrie et les services, poursuit l'Ifo.
Les attentes à six mois des patrons sont meilleures dans les secteurs de la construction et du commerce mais se sont détériorées dans l'industrie et les services, poursuit l'Ifo.
ATS

Keystone-SDA

25.08.2025, 16:34

25.08.2025, 16:50

La composante principale du baromètre Ifo, qui mesure le climat des affaires en Allemagne, a atteint 89,0 points, soit une légère hausse de 0,4 point par rapport à juillet, selon un communiqué publié lundi.

Les experts sondés par la plateforme financière Factset tablaient de leur côté sur un indice à 88,7 points.

«Cette hausse est due à de meilleures attentes parmi les entreprises», remarque le président de l'institut Clemens Fuest dans un communiqué.

Selon Elmar Völkel, de la banque LBBW, les patrons retiennent de l'accord commercial avec Washington «la meilleure capacité de planification» qui en découle plutôt que «le fardeau indéniable de tarifs douaniers plus élevés».

Selon l'accord conclu fin juillet, les importations européennes seront taxées à hauteur de 15% à l'entrée aux Etats-Unis, bien plus que le taux en vigueur avant le retour au pouvoir de Donald Trump, autour de 4,8%.

Les attentes à six mois des patrons sont meilleures dans les secteurs de la construction et du commerce mais se sont détériorées dans l'industrie et les services, poursuit l'Ifo.

Le jugement sur la situation actuelle, autre composante de l'indice de l'institut, est jugée «légèrement pire», ajoute M. Fuest, ajoutant que «la reprise de l'économie allemande reste faible».

Au deuxième trimestre, le PIB allemand a reculé de 0,3%, pénalisé par les difficultés de l'industrie, affectée par la première série de droits de douane américains.

L'accalmie aura été de courte durée pour la première économie européenne dont l'activité avait connu un rebond de 0,3% au premier trimestre.

Le baromètre Ifo est calculé à partir des réponses de 9.000 patrons à un questionnaire mensuel.

Les plus lus

Des seniors réservent une croisière à 17’000 francs – et vivent un cauchemar
Trump menace Pékin s'il n'exporte pas ses aimants en terres rares
Un symbole de la politique de Trump va être expulsé vers l'Ouganda
«Le public est allé beaucoup trop loin, ça ne devrait pas arriver»
Trump dit qu'il a parlé à Poutine depuis sa réunion avec Zelensky