Les investisseurs allemands s'attendent à la poursuite de la baisse de l'inflation, et à des taux d'interêts stables dans la zone euro, selon l'institut de statistique économique ZEW (archives).

Le moral des investisseurs en Allemagne s'est amélioré en octobre, pour le troisième mois consécutif, grâce à la baisse de l'inflation et à la perspective de la fin des hausses de taux d'intérêt dans l'UE, malgré une situation économique actuelle difficile.

Cet indicateur très surveillé du climat économique, a gagné 10,3 points sur un mois, à -1,1 point, après avoir gagné 2,4 points en septembre, a annoncé l'institut de statistique économique ZEW, dans un communiqué publié mardi.

C'est nettement mieux que ce que prévoyaient les experts de la plateforme financière Factset, qui tablaient sur un niveau de -7,0 points.

«Les investisseurs s'attendent à la poursuite de la baisse de l'inflation, et à des (...) taux stables dans la zone euro», commente Achim Wambach, président du ZEW.

L'inflation en Allemagne a fortement reculé de 1,6 point en septembre, à 4,5% sur un an, et devrait poursuivre son ralentissement dans les prochains mois selon les experts.

Cette évolution s'observe partout en Europe, et a permis à la BCE d'ouvrir la porte à une pause dans ses hausses de taux, menées tambour battant depuis plus d'un an, et qui freinent l'activité économique.

La composante de l'indicateur évaluant la situation actuelle poursuit toutefois sa chute, perdant 0,5 point sur un mois, à -79,9 points, signe que les marchés s'inquiètent toujours de la conjoncture, particulièrement morose en Allemagne.

Le pays souffre de la faiblesse des exportations et du climat morose dans l'industrie en particulier dans les secteurs très consommateurs d'énergie, qui ne se relèvent pas du choc des prix lié à la guerre russe en Ukraine.

A ces difficultés conjoncturelles s'ajoutent les problèmes structurels du pays, entre lourdeurs bureaucratiques freinant les investissements et vieillissement démographique.

Le gouvernement allemand a d'ailleurs sabré mi-octobre ses prévisions économiques pour 2023, prévoyant à présent une récession (baisse du PIB) de 0,4%, même s'il voit l'activité repartir l'an prochain, avec une croissance attendue à 1,3%.

