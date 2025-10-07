  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Allemagne Les commandes industrielles déçoivent de nouveau en août

ATS

7.10.2025 - 10:10

Les commandes à l'industrie allemande ont surpris à la baisse en août, un quatrième mois de recul d'affilée selon des données officielles publiées mardi, signe que la morosité dans la première économie européenne ne s'arrange pas.

C'est la première fois depuis 2022 que les commandes industrielles, en général volatiles d'un mois à l'autre, fléchissent quatre mois de suite.
C'est la première fois depuis 2022 que les commandes industrielles, en général volatiles d'un mois à l'autre, fléchissent quatre mois de suite.
ATS

Keystone-SDA

07.10.2025, 10:10

07.10.2025, 10:11

Cet indicateur crucial pour le secteur manufacturier a reculé de 0,8% sur un mois, après une chute de 2,7% en juillet, légèrement révisée à la hausse par l'office fédéral de statistiques Destatis.

Pour août, la plateforme financière Factset tablait en revanche sur une hausse de de 1,0%.

C'est la première fois depuis 2022 que les commandes industrielles, en général volatiles d'un mois à l'autre, fléchissent quatre mois de suite.

«Ce chiffre met en lumière toute la laideur de la conjoncture économique», dresse Jens-Oliver Niklasch de la banque LBBW, qui «fait une croix» sur une reprise économique allemande en 2025.

En août, sans tenir compte des contrats importants, la chute est encore plus marquée, à 3,3%.

Les commandes nationales ont nettement augmenté par rapport à juillet (+4,7%), mais plus que compensées par le recul des achats depuis l'étranger (-4,1%).

«La reprise de la demande intérieure, en particulier, indique que l'industrie a atteint un niveau plancher», espère tout de même le ministère de l'économie et de l'énergie dans un communiqué séparé.

Cette demande nationale est aussi portée par l'essor des commandes au secteur de l'armement, alors que le chancelier Friedrich Merz mise sur des investissements colossaux dans la défense.

Dans le détail, l'industrie pharmaceutique (-13,5 %) ainsi que les véhicules automobiles et les pièces détachées (-6,4 %) ont particulièrement souffert, contrairement aux produits métalliques (+15,4%).

«En réalité, les carnets de commandes sont désormais revenus à leur niveau du début de l'année», souligne Carsten Brzeski de la banque ING.

Selon lui, le rebond enregistré au premier trimestre était «presque exclusivement dû» aux anticipations de droits de douane américains.

Ceux-ci aggravent aujourd'hui les difficultés industrielles de la première économie européenne, entre prix de l'énergie élevés et perte de compétitivité face à la Chine.

C'est notamment le cas du secteur automobile, qui se réunit à Berlin jeudi sur l'invitation du chancelier pour trouver des solutions face à la crise.

Les plus lus

Trump va-t-il s'approprier les États-Unis? – Tout se joue maintenant
La Normandie secouée par «un drame horrible et un gâchis absolu»
La fille du milliardaire Würth meurt subitement
La championne olympique suisse écartée : «C’est brutal»
Sa fille écoeurée: «Si vous avez un peu de décence, arrêtez de lui faire ça»
Pour le Premier ministre canadien, un face-à-face à très hauts risques avec Trump