  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Allemagne Les exportations vers les USA au plus bas depuis 2021

ATS

8.9.2025 - 10:59

Les exportations allemandes sont reparties à la baisse en juillet, celles vers les États-Unis tombant à leur plus bas depuis 2021 sous l'effet des droits de douane de l'administration de Donald Trump, a indiqué lundi l'office Destatis.

A l'instar des exportations chinoises, les flux commerciaux allemands en direction des Etats-Unis se sont taris en août. (archive)
A l'instar des exportations chinoises, les flux commerciaux allemands en direction des Etats-Unis se sont taris en août. (archive)
ATS

Keystone-SDA

08.09.2025, 10:59

08.09.2025, 11:10

L'indicateur a reculé de 0,6% sur un mois, moins bien que le consensus interrogé par Factset qui tablait sur une stagnation.

Les exportations vers les Etats-Unis, qui restent le premier partenaire commercial, ont chuté de 7,9% par rapport à juin, marquant un quatrième mois consécutif de baisse, note Destatis.

Sur un an, les exportations outre-Atlantique s'effondrent de 14,1 %.

Washington a mis en place début août des surtaxes de 15% sur les importations européennes, nuisant à la compétitivité des produits allemands.

Le reste du tableau est contrasté, les exportations vers la République populaire de Chine ayant reculé de 7,3 % sur un mois tandis que celles vers l'Union européenne ont progressé de 2,5 %, soutenues par la zone euro.

Dans le même temps, la production industrielle allemande est repartie en hausse en juillet, de 1,3%, a indiqué Destatis dans un communiqué séparé.

Cette hausse efface le recul du mois précédent – révisé de -1,9% à -0,1% par l'Office – et confirme la volatilité d'un secteur toujours affecté par les incertitudes géopolitiques.

La hausse de la production en juillet s'explique surtout par un bond du secteur de la machine-outil (+9,5 %) et le soutien de l'automobile (+2,3 %) et la pharmacie (+8,4 %), tandis que l'énergie a reculé (-4,5 %).

«Malgré un climat général encore prudent, la tendance haussière des anticipations des entreprises suggère un possible point bas de l'industrie au cours de l'année», a commenté le ministère de l'Economie dans un communiqué.

Après un démarrage du troisième trimestre moins mauvais que redouté, «l'économie allemande continue vraisemblablement de stagner» et reste en «quête du remède adéquat pour se relancer» sur fond de politique douanière restrictive des États-Unis, estime Jens-Oliver Niklasch, économiste chez LBBW.

Les plus lus

Scandale dans le ski suisse : un coach juniors dans de sales draps
Un randonneur se tue à la Pointe du Crêt
Un père en cavale depuis près de quatre ans abattu par la police
Les paysans luttent pour survivre – les détaillants encaissent
«Je suis désolé d'avoir Israël dans notre groupe» : Gattuso s'explique