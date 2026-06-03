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Automobile Allemagne : les voitures électriques étrangères accélèrent

ATS

3.6.2026 - 15:08

Le marché automobile allemand est resté quasiment stable en mai sur un an, soutenu principalement par la croissance des véhicules électriques, dont ont surtout bénéficié des constructeurs étrangers, selon des données officielles publiées mercredi.

Les constructeurs électriques étrangers gagnent du terrain au pays des Mercedes, BMW et autres Volkswagen. (archive)
Les constructeurs électriques étrangers gagnent du terrain au pays des Mercedes, BMW et autres Volkswagen. (archive)
ATS

Keystone-SDA

03.06.2026, 15:08

03.06.2026, 15:10

Au total, 239'448 voitures ont été immatriculées en Allemagne le mois dernier, soit une hausse de 0,1% par rapport à avril 2025, selon l'agence fédérale de l'automobile KBA.

Le segment des voitures 100% électriques a progressé de 39,3% sur un an, représentant un quart du marché automobile dans la première économie européenne.

Cette hausse est à attribuer en grande partie à la prime à l'achat de véhicules électriques et hybrides pour un montant compris entre 1.500 et 6.000 euros, rétablie par le gouvernement allemand en début 2026.

Le bond enregistré par les véhicules électriques a été porté par des marques internationales comme l'américain Tesla du milliardaire Elon Musk (+322,4%) ou les constructeurs chinois BYD (+232,1%) et Leapmotor (+139,1%).

Selon Constantin Gall du cabinet EY, cité dans le communiqué, «les aides à l'électrique rendent surtout attractif l'achat de voitures électriques du segment de prix inférieur». Or, «les marques étrangères y sont surreprésentées et profitent désormais particulièrement de la prime à l'électrique», observe-t-il.

Trois marques allemandes en recul

Le recul est en revanche marqué chez les trois géants allemands Volkswagen (-8,9% sur un an), Mercedes (-8,9% également) et BMW (-3,4%), qui vendent des véhicules à essence et électriques.

D'après EY, malgré la hausse sur un an côté électrique, le niveau global des ventes en Allemagne reste faible par rapport à 2019, année précédant le début de la crise pour l'industrie automobile allemande.

«La légère croissance du marché en Allemagne est avant tout le résultat de subventions publiques», constate M. Gall, qui déplore qu'il ne s'agisse «pas d'une croissance autonome».

Il anticipe une croissance des ventes de voitures électriques «aussi longtemps que la prime sera disponible», et que «par la suite, les nouvelles immatriculations de voitures électriques s'effondreront et entraîneront le marché global à la baisse».

Les ventes de véhicules à essence (-23,7%) et diesel (-13%) ont quant à eux poursuivi leur déclin, en raison de la hausse du prix des hydrocarbures liée à la guerre au Moyen-Orient, note EY.

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