Conjoncture Allemagne: remontée du moral des investisseurs

ATS

16.9.2025 - 16:05

ATS

Le moral des investisseurs allemands s'est légèrement redressé en septembre. Une évolution qui reflète un optimisme prudent avant un «automne des réformes» promis par le gouvernement pour relancer l'économie en panne, selon le baromètre de l'institut ZEW publié mardi.

Keystone-SDA

16.09.2025, 16:05

Cet indicateur mensuel mesurant les attentes pour l'économie allemande s'établit à 37,3 points, en hausse de 2,6 points par rapport au mois précédent, sans toutefois effacer le plongeon de près de 20 points en août à cause des droits de douane américains. En revanche, l'évaluation de la situation actuelle continue de se détériorer, avec un indice à -76,4 points, soit 7,8 points de moins qu'en août.

Cet optimisme prudent des milieux financiers s'explique par les risques qui «demeurent importants, en raison de l'incertitude autour de la politique douanière américaine et de l'+automne des réformes+» que s'apprête à lancer le gouvernement allemand, commente Achim Wambach, président du ZEW.

Une majorité d'Allemands doute que le gouvernement de coalition du conservateur Friedrich Merz améliore le système social ou stimule l'économie, selon un sondage publié début septembre par la chaîne publique ZDF.

Malgré ce scepticisme sur le plan intérieur, les perspectives s'améliorent notamment pour les secteurs tournés vers l'export, qui avaient subi un net recul en août, note le ZEW. L'automobile, la chimie et la pharmacie, ainsi que la production métallurgique, enregistrent des signes de reprise même si leurs indices restent encore dans le rouge.

Pour soutenir les industries sidérurgiques et de l'automobile en difficulté, Friedrich Merz prévoit d'organiser prochainement un «sommet de l'acier» à Berlin avec producteurs et représentants de salariés. Il souhaite maintenir durablement la production d'acier en Allemagne, menacée par les droits de douane américains et la concurrence chinoise.

