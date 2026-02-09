L'économie allemande a enregistré en juin une hausse de sa production industrielle et un niveau record d'exportations, selon des statistiques publiées vendredi, de nouveaux signes de résistance pour un pays qui tente de sortir de plusieurs années de stagnation.

La production du secteur manufacturier a progressé en juin de 0,2% sur un mois, en données corrigées des variations saisonnières et calendaires, certes un peu moins bien qu'attendu par le consensus sondé par FactSet et après une hausse révisée en baisse en mai, à 0,7%, a indiqué l'office de la statistique Destatis.

L'industrie automobile et les matériels de transport ont tiré la production vers le haut, quand les reculs dans la machine-outil (-3,9% sur un mois) et dans les secteurs les plus énergivores (-1,8%) ont freiné l'activité, selon l'institut.

Parallèlement, les exportations allemandes ont progressé de 0,9% par rapport à mai pour atteindre 139,3 milliards d'euros, niveau record en données corrigées des effets saisonniers et calendaires, battant le consensus qui tablait sur une hausse de 0,75%, a indiqué Destatis dans un communiqué séparé.

Les importations ont, elles, augmenté de 4,4%, de sorte que l'excédent commercial s'est établi à 15,4 milliards d'euros en juin.

Les Etats-Unis sont restés la première destination des produits allemands, malgré une baisse de 14,2% des exportations outre-Atlantique par rapport au mois précédent. La Chine demeure pour sa part le premier fournisseur de l'Allemagne.

«Il semble que la chute de l'industrie soit terminée», a commenté l'économiste Jens-Oliver Niklasch, chez LBBW.

«Compte tenu de la progression des nouvelles commandes ces derniers mois et du carnet de commandes accumulé, il est possible d'aborder le second semestre avec un optimisme prudent», ajoute-t-il.

Les principaux risques du moment restent, selon lui, les tensions géopolitiques et les conséquences sur les approvisionnements énergétiques, le faible niveau des stocks de gaz et les basses eaux des grands fleuves, le Rhin en premier lieu.