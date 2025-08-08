  1. Clients Privés
Evolution critique Alors que les rentes s'effondrent, les retraités suisses doivent s’attendre au pire

SDA

8.8.2025 - 08:56

Les retraités suisses doivent se préparer à recevoir moins d'argent à la retraite. Selon une nouvelle étude, les prestations de l'AVS et des caisses de pension ont baissé en moyenne de 16% depuis 2002. C’est surtout le deuxième pilier qui s'effondre.

Les seniors reçoivent de moins en moins d'argent (image symbolique).
Les seniors reçoivent de moins en moins d'argent (image symbolique).
ATS
,
,

Keystone-SDA, Keystone-ATS, Sven Ziegler

08.08.2025, 08:56

08.08.2025, 14:21

Les retraités reçoivent de moins en moins d'argent. Depuis 2002, les rentes de l'AVS et des caisses de pension ont baissé de 16% en moyenne.

C'est la conclusion du Baromètre des retraites 2025 publié vendredi par VZ Vermögenszentrum. Alors que les versements de l'AVS sont restés plutôt constants au fil des ans et qu'ils augmenteront même légèrement à partir de 2026 avec l'introduction de la 13e rente AVS, les caisses de pension ont massivement réduit leurs prestations.

Concrètement, les rentes des caisses de pension sont aujourd'hui 40% plus basses qu'en 2002, d’après l'étude. Selon les indications, les raisons en sont les taux d'intérêt bas ou éventuellement bientôt à nouveau négatifs, l'espérance de vie croissante et l'échec de la réforme de la LPP.

Résultats positifs. En 2024, l'AVS, l'AI et les APG ont bouclé sur un bénéfice

Résultats positifsEn 2024, l'AVS, l'AI et les APG ont bouclé sur un bénéfice

«Amère»

En raison de la baisse des rentes, le manque de revenus se creuse. En fait, les rentes devraient remplacer 60% du dernier salaire. Or, ce n'est plus le cas.

Concrètement, une personne qui gagne actuellement 100 000 francs par an ne touchera plus qu'environ 51 % de son dernier salaire sous forme de rente à la retraite. Pour un revenu de 150'000 francs, la part de la rente tombe même à 42%.

En outre, la réalité est souvent «plus amère» que les attentes. Selon l'enquête, les attentes en matière de retraite sont «systématiquement trop élevées», selon VZ Vermögenszentrum.

Double hausse dès 2026. Salaires et TVA: ce que va coûter la 13e rente AVS

Double hausse dès 2026Salaires et TVA: ce que va coûter la 13e rente AVS

Une évolution critique

Ainsi, un homme de 55 ans avec un revenu de 120'000 francs pouvait encore compter en 2002 sur une rente annuelle de 74'920 francs. En 2025, ce montant ne serait plus que de 62'860 francs.

A cela s'ajoute le fait que «les rentes effectivement versées sont en moyenne encore 10% inférieures aux prévisions», comme l'écrivent les experts de VZ. Et cette tendance devrait se poursuivre, selon les auteurs.

La récente baisse des taux d'intérêt de la Banque nationale suisse (BNS) à zéro pour cent a encore aggravé la situation, expliquent-ils. Les faibles rendements à long terme et l'augmentation de l'espérance de vie auraient pour conséquence que la prévoyance professionnelle continuerait à perdre en stabilité.

