France Alpiq et Vialis s'allient pour un projet dans les Vosges

L'énergéticien Alpiq s'est allié à son homologue français Vialis pour développer un projet hydroélectrique dans les Vosges, qui sera mis au concours par les autorités publiques hexagonales en 2026.

L'énergéticien lausannois est présent en France depuis une vingtaine d'années. (archive)
ATS

Keystone-SDA

08.12.2025, 12:43

Le projet prévoit la rénovation d'une station existante, mise à l'arrêt en 2012. La concession Lac Blanc/ Lac Noir à Orbey en Alsace prévoit une rénovation de la centrale existante, afin de générer une capacité de 50 à 70 mégawatts. Le site doit être entièrement rénové, a précisé Alpiq lundi dans un communiqué. Les montants devant être investis dans ce projet n'ont pas été détaillés. Alpiq, présent en France depuis 2002, gère dans l'Hexagone un parc disposant d'une capacité totale de 25 térawattheure.

