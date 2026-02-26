  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Energie Alpiq plombé par la fermeture de Gösgen en 2025

ATS

26.2.2026 - 09:18

L'énergéticien lausannois Alpiq a vu ses résultats s'effondrer l'an dernier, sous l'effet notamment de la fermeture prolongée de la centrale nucléaire de Gösgen dont il détient 40%. Son arrêt devrait encore affecter le résultat de cette année.

L'arrêt contraint de la centrale nucléaire de Gösgen devrait continuer à grever la performance de l'énergéticien lausannois cette année encore. (archive)
L'arrêt contraint de la centrale nucléaire de Gösgen devrait continuer à grever la performance de l'énergéticien lausannois cette année encore. (archive)
ATS

Keystone-SDA

26.02.2026, 09:18

26.02.2026, 09:28

En 2025, le chiffre d'affaires a reculé de 13,5% à 5,7 milliards de francs, annonce Alpiq jeudi dans un communiqué. Le résultat avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements (Ebitda) a chuté de 68,8% à 433,2 millions. Le résultat opérationnel (Ebit) a plongé de 76,2% à 302,8 millions. Quant au bénéfice net, il s'est effondré de presque 80% à 196,9 millions.

L'arrêt de la centrale de Gösgen a affecté la performance à hauteur de 149 millions. L'énergéticien lausannois avait lancé l'été dernier un avertissement sur son résultat opérationnel, chiffrant les répercussions entre 140 et 160 millions sur le seul second semestre.

A cela s'ajoutent deux effets non opérationnels significatifs. D'une part, la performance des fonds de désaffection et de gestion des déchets (STENFO), à laquelle les exploitants nucléaires suisses sont tenus de participer et qui a subi les fluctuations du marché. D'autre part, les variations des bénéfices dues aux effets de juste valeur des dérivés énergétiques. Ces derniers sont conclus afin de couvrir la production d'électricité à venir, ainsi que les contrats d'approvisionnement et de livraison d'énergie physique.

Ces deux effets ont amputé l'Ebitda de 139 millions. Ils n'ont cependant pas d'incidence sur le flux de trésorerie opérationnel et n'ont pas affecté le bénéfice net, précise Alpiq.

Le groupe ne formule pas de prévision chiffrée pour la suite, indiquant seulement bénéficier d'une «bonne visibilité» sur ses bénéfices, après avoir d'ores et déjà couvert ses positions longues sur l'énergie cette année. Quant à la centrale nucléaire de Gösgen, Alpiq rappelle qu'elle devrait être raccordée au réseau le 21 mars, mais son arrêt devrait encore affecter le résultat annuel 2026.

Les plus lus

Ce qui va changer en Suisse dès le 1er mars
Au tour des personnes seules de demander un changement du système fiscal
Cet animal est devenu «la bête noire» de la SNCF
Près de 150 pièces volées: le scandale qui secoue l’Élysée
En 4 points: l'affaire Epstein commence à sentir mauvais pour Trump
La capitaine des hockeyeuses américaines tacle Donald Trump