Energie Alpiq poursuit son offensive dans le stockage par batterie

ATS

11.12.2025 - 15:44

Alpiq redouble d'efforts dans le domaine du stockage d'énergie par batterie (BESS). Afin de renforcer sa présence en Allemagne, l'énergéticien investit dans un nouveau projet mené en Saxe en partenariat avec la société de développement Tora.

Alpiq a déjà annoncé des projets dans le Brandebourg et en Saxe-Anhalt (archives).
Alpiq a déjà annoncé des projets dans le Brandebourg et en Saxe-Anhalt (archives).
ATS

Keystone-SDA

11.12.2025, 15:44

11.12.2025, 16:03

L'installation devrait disposer d'une puissance d'au moins 36 mégawatts, pour une capacité de stockage de 144 mégawattheures, précise jeudi Alpiq sans dévoiler de détail financier. La mise en service est prévue à mi-2028.

L'énergéticien vaudois avait annoncé mercredi dernier des projets de stockage d'énergie par batterie dans les Länder de Brandebourg et de Saxe-Anhalt d'une puissance totale de 370 MW. Le montant de l'investissement n'avait pas non plus été évoqué.

