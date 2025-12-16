  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Energie Alpiq va supprimer jusqu'à 45 postes en Suisse

ATS

16.12.2025 - 17:52

Alpiq ne dévoile pas pour l'heure où les postes concernés seront supprimés en Suisse. (archive)
Alpiq ne dévoile pas pour l'heure où les postes concernés seront supprimés en Suisse. (archive)
ATS

Alpiq prévoit de supprimer 40 à 45 postes en Suisse au cours des douze à 24 prochains mois, annonce l'énergéticien mardi. Ces coupes auront lieu dans le cadre d'une réorganisation de fond de la société en Europe.

Keystone-SDA

16.12.2025, 17:52

«Des suppressions de postes sont prévues mais de nouvelles fonctions vont être créées, soit 100 au sein du groupe, dont plus de 50 en Suisse», a souligné un porte-parole de l'entreprise contacté par AWP. Alpiq compte 725 collaborateurs en Suisse, et 625 dans divers pays européens, selon son dernier rapport annuel.

Selon le porte-parole, la société envisage ainsi de garder un maximum d'employés concernés par les suppressions d'emplois, mais il est trop tôt, pour l'heure, de donner des chiffres ou même des détails concernant les nouveaux postes. Il n'a pas non plus pu dire où ces coupes auront exactement lieu. La société a son siège social à Lausanne, dans le canton de Vaud, mais dispose également d'un siège opérationnel à Olten, dans le canton de Soleure.

La restructuration du groupe a pour objectif de «rationaliser les activités et améliorer l'orientation client, alors qu'Alpiq poursuit son expansion sur ses marchés clés.»

«Davantage de rationalisation et de clarté»

Dans le cadre de la mise en place de cette nouvelle stratégie, la société change sa structure de division: «Switzerland, Trading and International», deviendra ainsi «Assets, Trading and Energy Solutions» au 1er janvier prochain, selon un communiqué. «Ce changement conduira à des responsabilités plus claires, à une rationalisation des processus et à une meilleure collaboration transversale, ce qui renforcera à la fois l'orientation client et la création de valeur», soutient Alpiq.

«Cette réorganisation est effectuée en étroite consultation avec les comités d'entreprise, là où il y en a, et, dans tous les pays concernés, dans le strict respect des exigences locales», affirme l'énergéticien, qui n'en dit pas, là non plus, davantage.

Alpiq ajoute vouloir renforcer sa présence sur les principaux marchés que représentent la Suisse, la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne et les pays nordiques, et explorer de nouvelles opportunités en Europe occidentale. Il entend se concentrer sur les produits énergétiques structurés, les offres de flexibilité innovantes telles que les BESS et les solutions de gestion de la demande, ainsi que les contrats d'achat d'électricité (PPAs).

Les plus lus

Trump aurait la «personnalité d’un alcoolique», selon son éminence grise
Un avion Edelweiss retourne à la porte d'embarquement à cause de passagers récalcitrants
Suivez le slalom nocturne dames en direct