E-commerce Amazon annonce la suppression de 14'000 postes

ATS

28.10.2025 - 11:49

Amazon a annoncé la suppression de 14'000 postes, sans préciser dans quelle partie du monde mais en parlant d'une "réduction globale". (archives)
ATS

Le géant américain du commerce en ligne Amazon a annoncé mardi la suppression de 14'000 postes, sans préciser dans quelle partie du monde mais en parlant d'une «réduction globale».

Keystone-SDA

28.10.2025, 11:49

«Les réductions que nous annonçons aujourd'hui s'inscrivent dans la continuité (des) efforts pour devenir plus fort encore, en réduisant davantage la bureaucratie, en supprimant des niveaux et en réaffectant des ressources», a écrit Beth Galetti, vice-présidente en charge des ressources humaines et de la technologie, dans une déclaration publiée sur le site d'Amazon.

«Cela impliquera des réductions dans certains domaines et des recrutements dans d'autres, mais cela se traduira par une réduction globale d'environ 14'000 postes» dans les bureaux d'Amazon, a-t-elle poursuivi.

