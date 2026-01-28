  1. Clients Privés
Tech Amazon annonce la suppression de 16'000 postes dans le monde

ATS

28.1.2026 - 12:42

Le géant du commerce en ligne Amazon a annoncé mercredi dans une note à ses employés la suppression de 16'000 postes dans le monde, sans plus de précisions.

Amazon précise que de nouveaux postes seront offerts à certains salariés lorsque c'est possible (archives).
KEYSTONE

28.01.2026, 13:26

«Les réductions que nous mettons en oeuvre aujourd'hui auront un impact sur environ 16'000 postes à travers Amazon, et nous travaillons (...) pour soutenir toutes les personnes dont le poste est touché», a expliqué le mastodonte dans un message adressé aux employés mercredi et consulté par l'AFP. Il précise que de nouveaux postes seront offerts à certains salariés lorsque c'est possible.

En juin, le patron d'Amazon Andy Jassy avait affiché sa volonté de réduire les coûts, en pleine course aux investissements dans l'intelligence artificielle. Andy Jassy avait annoncé que le développement de l'IA allait, «dans les prochaines années (...) réduire nos effectifs de bureaux». Cela s'était traduit, fin octobre, par une première vague de suppression de 14'000 postes.

Beth Galetti, vice-présidente chargée des ressources humaines et de la technologie, avait alors laissé entendre que ces suppressions n'étaient qu'une étape avant «de continuer à recruter dans des domaines stratégiques clés tout en identifiant d'autres occasions de supprimer des (postes)» en 2026.

 Vagues de licenciements depuis 2021

«Comme je l'ai indiqué en octobre, nous avons travaillé à renforcer notre organisation en réduisant les strates, en accroissant la responsabilisation et en supprimant la bureaucratie», a-t-elle indiqué dans son message aux employés, mercredi.

«Si de nombreuses équipes ont finalisé leurs changements organisationnels en octobre, d'autres n'ont achevé ce travail que maintenant», a-t-elle ajouté.

«Pendant que nous mettons en oeuvre ces changements, nous continuerons également à recruter et à investir dans des domaines et des fonctions stratégiques qui sont essentiels à notre avenir», précise-t-elle. Débuté en 2021, le mandat d'Andy Jassy a déjà été marqué par un mouvement similaire, avec 27'000 suppressions de postes lors de l'hiver 2022-2023.

