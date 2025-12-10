Le géant du commerce en ligne Amazon a annoncé mercredi qu'il allait presque doubler ses investissements en Inde, afin d'augmenter les exportations, créer des emplois, et innover dans l'intelligence artificielle (IA) dans le pays le plus peuplé au monde.

Amazon va investir plus de 35 milliards de dollars (28 milliards de francs, ndlr) dans toutes ses activités en Inde d'ici 2030. (archive) ATS

Keystone-SDA ATS

«Amazon a annoncé son intention d'investir plus de 35 milliards de dollars (28 milliards de francs, ndlr) dans toutes ses activités en Inde d'ici 2030, s'appuyant sur près de 40 milliards de dollars déjà investis dans le pays jusqu'à présent», a déclaré le géant américain dans un communiqué.

«Cet investissement se concentrera sur l'expansion des activités ainsi que sur trois piliers stratégiques: la numérisation pilotée par l'IA, la croissance des exportations et la création d'emplois».

Amazon rapporte avoir investi dans des infrastructures aussi bien physiques que numériques, notamment dans les réseaux de transports, les centres de données, les plateformes de paiement en ligne et le développement des technologies.

«Nous sommes ravis de continuer à être un catalyseur de croissance en Inde», se félicite Amit Agarwal, un haut responsable d'Amazon.

Plusieurs entreprises mondiales ont annoncé des investissements conséquents cette année dans le pays d'Asie du Sud, la cinquième économie mondiale, qui devrait compter plus de 900 millions d'internautes d'ici la fin de l'année.