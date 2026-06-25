Amazon a annoncé jeudi un investissement supplémentaire de 13 milliards de dollars d'ici 2030 pour renforcer sa présence dans l'intelligence artificielle (IA) en Inde, six mois après avoir fait état d'une enveloppe de 35 milliards de dollars.

En décembre dernier, Amazon avait annoncé son intention d'investir en Inde 35 milliards de dollars, afin d'augmenter les exportations, créer des emplois, et innover dans l'intelligence artificielle (image prétexte).

Cette déclaration a été faite à la suite d'une rencontre entre le patron du géant du commerce en ligne, Andy Jassy, et le Premier ministre indien, Narendra Modi.

Ces 13 milliards de dollars seront consacrés à l'IA et aux infrastructures cloud à Bombay et Hyderabad, a indiqué le géant américain dans un communiqué.

«Les investissements cumulés d'Amazon en Inde entre 2010 et 2030 s'élèvent à plus de 88 milliards de dollars», a précisé Amazon.

M. Jassy s'est dit «enthousiaste» quant aux perspectives d'avenir et «nous ne sommes encore qu'aux premiers jours de ce que nous pouvons construire, a-t-il déclaré dans un message publié sur X.

«D'ici 2030, nous prévoyons de soutenir 3,8 millions d'emplois, de permettre 80 milliards de dollars d'exportations en e-commerce et d'apporter les bénéfices de l'IA à 15 millions de petites entreprises et à quatre millions d'élèves des écoles publiques», a-t-il ajouté.

Really enjoyed my meeting with Prime Minister @narendramodi about what’s ahead for Amazon in India.



We’ve been serving customers, sellers, developers, startups, and enterprises in India for more than a decade and just getting started.



Shared that we’re investing $48 billion… pic.twitter.com/CSiwPTiEBh — Andy Jassy (@ajassy) June 25, 2026

Le chef du gouvernement indien a salué cet investissement, ajoutant qu'il offrira des opportunités pour la jeunesse du pays. «Cela montre l'intérêt croissant à travers le monde pour investir en Inde!», a-t-il affirmé sur X.

En décembre dernier, Amazon avait annoncé son intention d'investir en Inde 35 milliards de dollars, afin d'augmenter les exportations, créer des emplois, et innover dans l'intelligence artificielle (IA) de ce pays d'Asie du Sud.

Une série d'investissements s'élevant à plusieurs milliards de dollars dans des centres de données a été réalisée par des géants de la tech comme Google, ainsi que par des groupes nationaux tels que Reliance Industries.