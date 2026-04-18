C'est avec des sentiments mitigés que le président de la Confédération Guy Parmelin et la ministre des Finances Karin Keller-Sutter rentrent en Suisse après avoir assisté aux réunions du FMI et de la Banque mondiale. La ministre a qualifié l'ambiance de morose.

Lors de la réunion d'automne du FMI et de la Banque mondiale à Washington, Guy Parmelin a constaté une ambiance plutôt morose (archives). sda

Keystone-SDA ATS

«Il y avait essentiellement un sujet: comment l'économie mondiale évolue-t-elle avec la guerre au Proche-Orient?», a déclaré vendredi à Washington la ministre des Finances à l'agence de presse Keystone-ATS.

«Un cocktail toxique»

Cette situation pourrait entraîner une hausse des taux d’intérêt, un alourdissement de la dette publique et un ralentissement de la croissance économique. À cela s’ajoutent les prix élevés de l’énergie, qui se répercutent sur les prix à la consommation. De plus, le risque d’inflation est élevé et la stabilité des marchés financiers est menacée. «C’est un mélange assez toxique», a déclaré Karin Keller-Sutter.

De nombreux États sont lourdement endettés et ne voient plus aucune marge de manœuvre budgétaire. «À présent, ils doivent en outre faire face à la perspective d’une situation économique qui pourrait devenir très difficile», a déclaré la ministre des Finances.

Ni les représentants suisses ni les autres États européens n’ont abordé directement le véritable sujet tabou: le fait que les États-Unis, avec leur guerre des droits de douane et leur conflit avec l’Iran, sont responsables de la déstabilisation croissante du monde. En coulisses, il apparaît toutefois que les États-Unis ont de moins en moins d’amis à l’échelle mondiale.

Un défi commun pour les États et le secteur privé

Le président de la Confédération Parmelin a souligné l’impact considérable des défis géopolitiques actuels sur la Banque mondiale et le FMI.

«Nous sommes d’accord sur le fait que nous devons aborder ces problèmes ensemble: banques de développement, monde politique et secteur privé», a déclaré Parmelin à l’agence Keystone-ATS à l’issue de sa visite à Washington.

Il est essentiel de créer suffisamment d’emplois qualifiés à l’échelle mondiale. Un système de formation en alternance, tel que celui de la Suisse, pourrait y contribuer.

«Rencontre agréable» avec le représentant américain

Le président de la Confédération s’est montré satisfait après sa rencontre vendredi avec le représentant américain au commerce, Jamieson Greer. La discussion a porté sur un accord commercial entre la Suisse et les États-Unis.

La Suisse continue de viser un accord avec les États-Unis, même si un tribunal américain a bloqué les droits de douane punitifs imposés par le président Trump.

« Je pense que les deux parties ont intérêt à développer quelque chose dans un cadre clair sur lequel on pourra s’appuyer à l’avenir», a déclaré M. Parmelin devant les représentants des médias à Washington vendredi après-midi (heure locale).