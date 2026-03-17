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Aviation American Airlines rehausse ses prévisions malgré la pression du pétrole

ATS

17.3.2026 - 16:50

American Airlines a relevé mardi ses prévisions pour le premier trimestre, évoquant une «forte dynamique» des ventes malgré la guerre au Moyen-Orient qui a entraîné un surcoût d'environ 400 millions de dollars pour le kérosène du groupe.

American Airlines indique que, si ce conflit se prolonge, des "actions appropriées seront mises en oeuvre pour s'assurer de générer des revenus pour compenser" ce surcoût (archives).
American Airlines indique que, si ce conflit se prolonge, des "actions appropriées seront mises en oeuvre pour s'assurer de générer des revenus pour compenser" ce surcoût (archives).
ATS

Keystone-SDA

17.03.2026, 16:50

17.03.2026, 16:55

«Les prix du carburant ont augmenté rapidement ces dernières semaines», a commenté Robert Isom, patron de la compagnie aérienne américaine, lors d'une conférence financière, signalant une facture trimestrielle de carburant supérieure d'environ 400 millions de dollars.

Sans ce surcoût, «nous aurions eu un premier trimestre avec un résultat positif», a-t-il indiqué, ajoutant s'attendre à un impact «probable» des cours pétroliers, non quantifié, sur la rentabilité du deuxième trimestre.

Israël et les États-Unis ont lancé le 28 février des frappes contre l'Iran, qui a répliqué en ciblant des alliés de Washington dans la région. Israël mène également des frappes au Liban.

L'une des conséquences a été une flambée des cours du pétrole, liée au blocage du détroit d'Ormuz par l'Iran. Selon M. Isom, si ce conflit se prolonge, des «actions appropriées seront mises en oeuvre pour s'assurer de générer des revenus pour compenser» ce surcoût.

Il a évoqué en particulier une adaptation «parcimonieuse» des capacités, pour «assurer un équilibre entre l'offre et la demande». Malgré ce contexte, la «demande est forte» et la hausse du chiffre d'affaires «est plus rapide qu'initialement anticipé, a relevé M. Isom, annonçant 1,3 milliard de dollars de plus par rapport au premier trimestre 2025.

Politique monétaire. La BNS a fortement augmenté ses achats de devises en 2025

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C'est-à-dire une croissance supérieure à 10% alors que le groupe avait anticipé une hausse comprise entre 7% et 10%.

Il s'attend aussi désormais à ce que sa perte nette par action à données comparables, qui avait été anticipée entre 10 et 50 cents au premier trimestre, se situe dans le bas de cette fourchette. Le prix moyen du gallon (3,78 litres) de kérosène est attendu autour de 2,75 dollars, contre 2,42 dollars au quatrième trimestre 2025.

Concernant les réservations, la compagnie aérienne a enregistré au cours du trimestre huit de ses dix meilleures journées de vente de toute son histoire. «Nous anticipons cette [même] solidité en avril et en mai», a relevé M. Isom. «Les conditions du )marché sont favorables».

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