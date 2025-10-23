American Airlines a annoncé jeudi une perte nette moins creusée qu'attendu au troisième trimestre dans un environnement «difficile», avec des intempéries importantes et des pannes ayant affecté le contrôle aérien à l'aéroport de Newark (New Jersey).

La perte nette d'American Airlines, de 114 millions de dollars, est moins creusée que celle de 149 millions sur la même période de l'année précédente. (archive) ATS

Son chiffre d'affaires est resté quasi-stable (+0,3%) sur un an à 13,69 milliards de dollars, avec une activité de la cabine Premium en croissance plus rapide que la classe économique, a relevé la compagnie aérienne dans un communiqué.

Fin juillet, lors de la présentation des résultats du deuxième trimestre, elle avait indiqué que son activité au trimestre suivant devrait osciller entre un recul de 2% et une hausse de 1% sur un an.

La perte nette, de 114 millions de dollars, est moins creusée que celle de 149 millions sur la même période de l'année précédente et que celle de 192 millions qui était attendue par le consensus des analystes de FactSet.

Fin juillet, le groupe avait prévu une perte nette par action hors éléments exceptionnels comprise entre 10 et 60 cents au troisième trimestre.

Rapportée par action et hors éléments exceptionnels – valeur de référence pour les marchés -, la perte nette entre juillet et septembre ressort à 17 cents quand le consensus anticipait une perte nette de 28 cents. Un an plus tôt, c'était un bénéfice net de trente cents.

Dans les échanges électroniques avant l'ouverture de la Bourse de New York, l'action American Airlines progressait de 5,29%.

«Nous continuons de bâtir des fondations solides, avec une gestion des coûts nec plus ultra et la priorité donnée au renforcement de notre bilan», a commenté Robert Isom, patron du groupe, cité dans le communiqué.

Le groupe prévoit un bénéfice net par action à données comparables compris entre 45 et 75 cents au quatrième trimestre, et entre 65 et 95 cents sur l'ensemble de l'année. Avant la publication de jeudi, le consensus s'établissait respectivement à 30 cents et à 42 cents.

Fin juillet, l'entreprise anticipait un résultat net par action à données comparables compris pour l'exercice entre une perte de dix cents et un bénéfice de 80 cents, avec une médiane à trente cents.

Le chiffre d'affaires devrait progresser de 3% à 5% entre octobre et décembre.