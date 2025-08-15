  1. Clients Privés
Traités et organisations internationales André Hoffmann et Larry Fink présidents par intérim du WEF

ATS

15.8.2025 - 19:05

Larry Fink et André Hoffmann ont été nommés co-présidents par intérim du Forum économique mondial (WEF). Ils remplacent l'actuel président intérimaire Peter Brabeck, qui quitte ses fonctions.

Le WEF "traverse une période-charnière" et "ouvre un nouveau chapitre", selon ses nouveaux dirigeants (image d'illustration).
Le WEF "traverse une période-charnière" et "ouvre un nouveau chapitre", selon ses nouveaux dirigeants (image d'illustration).
ATS

Keystone-SDA

15.08.2025, 19:05

Dans un communiqué publié vendredi, Larry Fink, président et directeur général du gestionnaire d'actifs américain BlackRock, et André Hoffmann, membre du conseil d'administration du groupe pharmaceutique Roche, se sont déclarés «honorés» d'occuper ce poste, alors que le WEF «traverse une période-harnière» et «ouvre un nouveau chapitre».

En avril, le fondateur du Forum économique mondial, Klaus Schwab, avait démissionné avec effet immédiat de ses fonctions de président et membre du conseil d'administration de l'organisation, qui organise chaque année le sommet des acteurs économiques et politiques à Davos (GR).

