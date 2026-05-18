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Economie Anglo American vend ses mines australiennes de charbon

ATS

18.5.2026 - 11:25

Le géant minier britannique Anglo American a annoncé lundi la vente de ses mines de charbon sidérurgique en Australie au groupe Dhilmar, pour un montant pouvant atteindre 3,875 milliards de dollars (3,04 milliards de francs), marquant sa sortie de cette activité.

Le géant minier britannique aux origines sud-africaine ne cache guère son intention de se détourner du charbon au profit notament du cuivre, du fer ou des engrais. (archive)
Le géant minier britannique aux origines sud-africaine ne cache guère son intention de se détourner du charbon au profit notament du cuivre, du fer ou des engrais. (archive)
ATS

Keystone-SDA

18.05.2026, 11:25

18.05.2026, 11:32

Le groupe, engagé ces derniers mois dans une fusion avec le Canadien Teck Resources pour créer un géant du cuivre, avait conclu en novembre 2024 un accord avec l'Américain Peabody Energy sur ces actifs, finalement avorté quelques mois plus tard.

Peabody avait alors invoqué «un +changement défavorable significatif+» dans la transaction, «la plus importante» des mines concernées par l'opération ayant été mise à l'arrêt après un feu souterrain. Anglo American a engagé une procédure d'arbitrage toujours en cours contre la rupture de cet accord.

La nouvelle transaction annoncée lundi avec Dhilmar «constitue une nouvelle étape majeure dans la simplification de notre portefeuille avant la finalisation de notre fusion avec Teck», souligne Duncan Wanblad, directeur général d'Anglo American, cité dans le communiqué.

Dhilmar, une société enregistrée au Royaume-Uni, selon le communiqué, s'engage à payer 2,3 milliards de dollars une fois l'opération finalisée et pourrait verser jusqu'à 1,575 milliard supplémentaire. «Anglo American utilisera le produit de cette opération pour réduire sa dette nette», est-il souligné.

Le rapprochement stratégique entre Anglo American et Teck Resources, annoncé en septembre 2025 et valorisé à plus de 50 milliards de dollars, est la plus grande opération de fusion du secteur depuis des années.

Présent dans le monde entier (mais surtout en Afrique du Sud), Anglo American avait entrepris avant même cette fusion un recentrage sur le cuivre, le minerai de fer haut de gamme et les engrais, avec la volonté de se séparer de plusieurs activités.

Fondé en 1917 en Afrique du Sud par l'industriel d'origine allemande Ernest Oppenheimer, le groupe britannique est aujourd'hui l'une des plus grandes sociétés minières du monde, cotée à la fois à Londres, où est son siège, et à Johannesbourg.

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