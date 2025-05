Les Forces Motrices de la Gougra SA ont inauguré, lundi, la modernisation de la centrale hydroélectrique de Mottec, située sur la commune d'Anniviers (VS). Il s'agit de l'achèvement d'un projet de réhabilitation lancé en 2018.

La centrale de Mottec permet de turbiner une première fois les eaux stockées dans le lac de Moiry, situé près de 600 mètres plus haut. Elle est également équipée de pompes qui refoulent les eaux des rivières Navizence et Tourtemagne dans le lac de Moiry.

Le complexe de la Gougra est le cinquième aménagement hydroélectrique valaisan en termes de production. Il produit en moyenne 640 GWh d’électricité renouvelable par année, soit la consommation annuelle moyenne de plus de 140'000 ménages.

Mise en service en 1958, la centrale de Mottec se trouve au cœur du complexe hydroélectrique des Forces Motrices de la Gougra. Elle représente environ 20% de la production totale de l’aménagement.

5 millions de kWh en plus

Réalisés entre 2018 et 2025, les travaux ont permis d’augmenter la capacité de production de la centrale de 5 millions de kWh par an, l’équivalent de la consommation de plus de 1000 ménages. La puissance de l’aménagement passe quant à elle de 69 à 87 MW (+ 26%).

«Grâce à ces travaux, nous avons notablement amélioré l’efficacité et la fiabilité des installations. Nous pourrons d’autant mieux jouer notre rôle de régulation du réseau électrique afin d’intégrer dans le système la production intermittente de l'énergie solaire et éolienne», a précisé, lundi en conférence de presse, Georges-Alain Zuber, directeur des Forces Motrices de la Gougra SA.

Contribution fédérale

Pour Michaël Plaschy, président de Forces Motrices de la Gougra SA, «l'inauguration de la centrale de Mottec représente une étape majeure dans notre engagement à long terme pour une production d'énergie durable. L’augmentation de la production et une flexibilité accrue nous permettent de mieux répondre aux besoins énergétiques futurs.»

Majoritairement en main de la société Alpiq SA (à 54%), les Forces Motrices de la Gougra SA ont investi environ 35 millions de francs pour remplacer les trois groupes de production de la centrale. Elles ont bénéficié d'une contribution d’investissement de l'Office fédéral de l'énergie de 5,4 millions de francs, dans le cadre des mesures de soutien aux grandes installations hydroélectriques prévues par la Stratégie énergétique 2050.

D'autres projets en cours

Les études de projet pour le rehaussement du barrage de Moiry, qui fait partie des projets de la Table ronde consacrée à l’énergie hydraulique de la Confédération, se poursuivront au cours de l’année 2025. Une demande d’autorisation de construire une nouvelle galerie d’amenée d’eau en charge, pour remplacer l'actuelle entre Vissoie et Niouc, a été déposée en mars dernier. La modernisation de la centrale de Vissoie est en cours.