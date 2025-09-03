La justice américaine a finalement décidé de ne pas obliger Google à se séparer de son navigateur Chrome mais a tout de même imposé au géant américain des obligations pour respecter le droit à la concurrence. Les quatre points à retenir.

Dans la foulée de cette annonce, le cours d'Alphabet, maison mère de Google, augmentait de plus de 7% (photo d’illustration). AFP

Agence France-Presse Basile Mermoud

Tour d'horizon des conséquences de cette décision:

Quel impact sur Google ?

Google, jugé coupable à l'été 2024 de pratiques illégales pour établir et maintenir son monopole dans la recherche en ligne, était depuis suspendu à la décision de la justice américaine, qui a finalement décidé mardi de l'autoriser à garder son navigateur Chrome.

Le groupe, qui a toujours exprimé son désaccord quant à la qualification par la justice de «monopole illégal», a brièvement réagi dans un billet de blog après la décision.

«La concurrence est intense et les gens peuvent facilement choisir les services qu'ils souhaitent», a réaffirmé la vice-présidente des affaires réglementaires de l'entreprise, Lee-Anne Mulholland.

La décision, «bien plus clémente qu'attendue (...) élimine une incertitude juridique importante et montre que le tribunal est prêt à adopter des solutions pragmatiques plutôt qu'une politique de la terre brûlée», ont commenté dans une note les analystes de Hargreaves Lansdown.

Dans la foulée de cette annonce, le cours d'Alphabet, maison mère de Google, augmentait de plus de 7% dans les échanges électroniques après la fermeture de Wall Street mardi.

«Le moment n'aurait pas pu être meilleur pour Alphabet», complète Hargreaves Lansdown, qui indique néanmoins que des «questions demeurent quant au futur de la recherche en ligne».

Google devra toutefois mettre à la disposition des «concurrents qualifiés» certaines données de recherche et d'informations sur les interactions des utilisateurs, et distribuer des résultats de recherche à ses concurrents.

Quelles conséquences sur le secteur?

Dans sa décision, le juge américain Amit Mehta a insisté sur les changements qu'a connu la recherche en ligne depuis le début de la procédure contre Google en 2020, avec l'arrivée des géants de l'intelligence artificielle (IA) générative tels qu'OpenAI et son assistant conversationnel ChatGPT.

«Ces entreprises sont déjà mieux positionnées pour rivaliser avec Google, à la fois financièrement et technologiquement, qu'aucune entreprise de recherche traditionnelle ne l'a été depuis des décennies», a indiqué le juge dans sa décision.

Dans une note de blog, l’investisseur américain indépendant M. G. Siegler, anciennement employé par le fonds Google Ventures, a souligné l'incidence positive du jugement sur d’autres géants de la tech.

Car si la justice a interdit à Google de passer des contrats d'exclusivité, elle n’a pas interdit à l'entreprise de rémunérer des plateformes partenaires, telles que Apple, à la tête de Safari, et Mozilla, gérant de Firefox.

«C'est une grande victoire pour Apple, mais peut-être encore plus pour Mozilla, qui aurait très bien pu disparaître sans aucun paiement pour l'acquisition de trafic venant de Google», a souligné M. Siegler. Certains acteurs ont néanmoins exprimé leur mécontentement.

«Nous ne pensons pas que les mesures ordonnées par le tribunal permettront d'imposer les changements nécessaires pour lutter efficacement contre les pratiques illégales de Google», a déclaré sur X Gabriel Weinberg, le patron du moteur de recherche alternatif DuckduckGo, estimant que «les consommateurs continueront à en pâtir».

Les internautes seront-ils affectés?

Obligé par la justice de partager certaines données de recherche avec ses concurrents, Google a réagi en indiquant avoir des «préoccupations sur la manière dont ces exigences affecteront (ses) utilisateurs et leur vie privée».

Mais dans un contexte de montée de agents conversationnels et du développement des outils d'IA, c'est l'utilisation même des moteurs de recherche qui devrait dans un premier temps continuer de subir des évolutions.

«Google Search est en train de subir des perturbations» en raison de l'émergence des chatbots, a également pointé M. G. Siegler. Les services du géant de la recherche sont toutefois loin d'être remplacés. Sur le seul mois de mars 2024, Google Search a enregistré plus de 85 milliards de visites individuelles, selon les données les plus récentes de Statista.