Au Danemark, la poste va cesser la distribution du courrier

Après 400 ans de fonctionnement, le service postal du Danemark, PostNord, va cesser la distribution du courrier. La société a même mis en vente ses 1500 boîtes aux lettres rouges emblématiques, qui existent depuis plus de 170 ans.

Le volume des lettres envoyées au Danemark a chuté de 90% au cours des 25 dernières années (photo d’illustration). KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

L'entreprise, née de la fusion des services postaux danois et suédois, a également annoncé la suppression de 1500 emplois face à la «numérisation croissante». Le Danemark est le premier pays au monde à décider que le courrier papier n'est plus essentiel, ni économiquement viable.

Le volume des lettres envoyées au Danemark a chuté de 90% au cours des 25 dernières années, à tel point qu'en 2024, l'entreprise a annoncé des pertes de 428 millions de couronnes danoises, soit environ 53 millions de francs. Désormais, au lieu d'envoyer leurs lettres par la poste, les Danois devront les déposer dans des points relais, d'où elles seront livrées par l'entreprise privée DAO à des adresses nationales et internationales. PostNord continuera toutefois à livrer des colis, car les achats en ligne sont de plus en plus populaires.

Pays pionnier

Dès le mois de juin, l'entreprise publique avait commencé à réaliser les premières économies en décidant de supprimer toutes les boîtes aux lettres. Des centaines de milliers de Danois ont essayé d'en acheter une le 10 décembre dernier, lors d'une vente caritative. Chaque boîte coûtait entre 180 et plus de 240 francs, en fonction de l'état d'usure.

Ce pays scandinave est l'une des nations les plus numérisées au monde: même son secteur public utilise plusieurs portails en ligne, ce qui minimise la correspondance physique avec le gouvernement et le rend beaucoup moins dépendant des services postaux que de nombreux autres pays.

«Presque tous les Danois sont entièrement passés au numérique, ce qui signifie que les lettres en papier n'ont plus la même utilité qu'auparavant», a déclaré Andreas Brethvad, porte-parole de PostNord, au média américain CNN. «La plupart de nos communications arrivent désormais dans nos boîtes de courrier électronique. La réalité d'aujourd'hui est que le commerce électronique et le marché des colis dépassent de loin le courrier traditionnel».

Tout cela explique pourquoi le Danemark est devenu le premier pays à procéder à ces changements, même s'il semble probable que d'autres suivront. Aux Pays-Bas, dans certaines villes, des lettres sont postées dans des magasins, car il n'existe plus de boîtes aux lettres.

Les personnes âgées touchées

Le besoin d'utiliser le courrier physique persiste malgré tout dans le monde entier, même s'il est en déclin. Selon l'Union postale universelle, affiliée aux Nations unies et basée à Berne, près de 2,6 milliards de personnes ne sont toujours pas connectées en raison d'appareils inadéquats, d'une mauvaise couverture et de compétences numériques limitées. Les communautés rurales, les femmes et les personnes vivant dans la pauvreté sont parmi les plus touchées.

Même dans des pays comme le Danemark, certains groupes dépendant le plus des services postaux, comme les personnes âgées, pourraient être affectés par ce changement capital, rappelle CNN.