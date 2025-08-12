  1. Clients Privés
Ukraine Après l'UE, Berne vise le pétrole russe avec de nouvelles sanctions

ATS

12.8.2025 - 14:39

La Suisse renforce ses sanctions contre la Russie dans le contexte de la guerre en Ukraine. Les mesures visent la manne pétrolière russe. L'Union européenne (UE) a approuvé ce même paquet de sanctions, le 18e depuis le début de la guerre, à la mi-juillet.

La manne pétrolière de la Russie permet de financer la guerre en Ukraine (illustration).
La manne pétrolière de la Russie permet de financer la guerre en Ukraine (illustration).
ATS

Keystone-SDA

12.08.2025, 14:39

12.08.2025, 14:45

Au total, 14 nouvelles personnes physiques et 41 nouvelles entreprises et entités se retrouvent sous le coup des sanctions, a indiqué mardi le Département fédéral de l'économie (DEFR) dans un communiqué. Il s'agit notamment d'entreprises russes et internationales gérant des navires de la flotte fantôme, de négociants de pétrole brut russe et de fournisseurs du complexe militaro-industriel russe, y compris dans des pays tiers.

En outre, 105 nouveaux navires sont soumis à de vastes interdictions d'achat et de vente, ainsi que de recours à des services maritimes. Ce sont avant tout des tankers faisant partie de la flotte fantôme russe. Par ailleurs, le prix plafond du pétrole brut russe est abaissé à 47,60 dollars.

Les mesures entrent en vigueur mardi à 23h00, à l'exception du prix plafond.

