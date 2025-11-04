  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Hydrocarbures Aramco voit son bénéfice net s'éroder au troisième trimestre

ATS

4.11.2025 - 08:15

Le géant pétrolier saoudien Aramco a annoncé mardi une baisse de 2,3% de son bénéfice au troisième trimestre par rapport à la même période de l'année dernière, en raison de «la diminution des revenus».

Aramco, premier exportateur de pétrole au monde et pilier de l'économie saoudienne, accuse une baisse des bénéfices pour le onzième trimestre consécutif depuis ses résultats record fin 2022. (archives)
Aramco, premier exportateur de pétrole au monde et pilier de l'économie saoudienne, accuse une baisse des bénéfices pour le onzième trimestre consécutif depuis ses résultats record fin 2022. (archives)
ATS

Keystone-SDA

04.11.2025, 08:15

04.11.2025, 08:26

La baisse du bénéfice, passé de 27,56 milliards de dollars l'année dernière à 26,94 milliards (20,92 milliards de francs) cette année, s'explique «par la diminution des revenus et autres recettes liées aux ventes, contrebalancée en partie par la baisse des coûts d'exploitation», a affirmé la société dans un communiqué publié à la Bourse saoudienne.

Aramco, premier exportateur de pétrole au monde et pilier de l'économie saoudienne, accuse ainsi une baisse de bénéfices pour le onzième trimestre consécutif depuis ses résultats record fin 2022.

Les prix du pétrole brut ont été sous pression ces derniers mois, sur fond d'incertitudes économiques mondiales liées aux droits de douane et aux craintes de récession.

Mais les facteurs géopolitiques, notamment les nouvelles sanctions américaines visant des entreprises énergétiques russes, ont contribué à empêcher une baisse plus marquée des cours.

Hausse de la production

Dimanche, Ryad, Moscou et six autres membres de l'Opep+ ont augmenté leurs quotas de production pour le mois de décembre.

L'Arabie saoudite produit en deçà de sa capacité de 12 millions de barils par jour (mbj) depuis une série de baisses de la production remontant à octobre 2022.

Mais depuis avril, l'Arabie saoudite, la Russie, l'Irak, les Emirats arabes unis, le Koweït, le Kazakhstan, Oman et l'Algérie augmentent chaque mois leur objectifs de production pour lutter contre la concurrence croissante, notamment celle des producteurs de pétrole de schiste américains.

Un rythme que personne n'anticipait en début d'année de la part de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole et ses alliés (Opep+), qui a longtemps lutté contre l'érosion des prix en organisant la raréfaction de son offre de pétrole.

Les plus lus

«Les démocrates n'ont clairement pas les leaders dont ils ont besoin»
Tragédie : ivre, elle chute d’un bateau de croisière sous les yeux de sa fille
«Assauts nocturnes» - Dans un livre choc, il évoque l’horreur de Bétharram
Ce chef brésilien a refusé de préparer un dîner pour le prince William!
«Downhill Skiers», bêtes de course ou courses de bêtes ?
Le nombre de morts sur les routes suisses explose