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Habillement Associated British Foods annonce la scission de sa filiale Primark

ATS

21.4.2026 - 11:48

Associated British Foods (ABF), maison mère de Primark, a annoncé mardi la prochaine scission de la chaîne de vêtements à bas prix de son activité principale, l'alimentation. L'opération vise à optimiser la gestion des deux divisions.

Outre Primark, ABF ABF possède de nombreuses marques dans le secteur alimentaire comme Twinings ou Ovomaltine (archives).
Outre Primark, ABF ABF possède de nombreuses marques dans le secteur alimentaire comme Twinings ou Ovomaltine (archives).
ATS

Keystone-SDA

21.04.2026, 11:48

21.04.2026, 11:55

Après examen, le Conseil d'administration «a conclu qu'une scission (...) est la meilleure façon de maximiser les rendements à long terme pour les actionnaires, compte tenu de l'ampleur qu'a prise Primark aujourd'hui» au sein du groupe, a indiqué dans un communiqué son président Michael McLintock.

ABF avait annoncé en novembre étudier cette possibilité de séparation en accord avec son principal actionnaire, Wittington Investments, qui se dit déterminé à conserver la majorité des parts des deux entreprises séparées.

Primark, lancée en 1969 en Irlande sous le nom Penneys, compte pour près de la moitié dans les revenus du groupe. Le reste de l'activité est tourné vers l'alimentation, ABF étant un important producteur de sucre et le propriétaire de nombreuses marques comme Twinings, Jordans ou Ovomaltine.

Le groupe précise que les deux entités issues de la scission seront cotées à la Bourse de Londres.

«Compte tenu de leur taille, il est anticipé que les deux feront partie» de l'indice vedette FTSE 100. La branche alimentation conservera le nom «Associated British Foods».

L'opération devrait prendre effet avant fin 2027. Elle entraînera des coûts récurrents inférieurs à 45 millions de livres (47 millions de francs) par an ainsi que des «coûts ponctuels de séparation et de transaction qui devraient s'élever à environ 75 millions de livres», a précisé le groupe.

La séparation «permettra de mieux faire comprendre (aux investisseurs) l'ampleur et la solidité de notre portefeuille» dans le segment alimentation «ainsi que ses opportunités de croissance à long terme», a fait valoir le directeur général George Weston.

En parallèle, elle permettra à Primark de «maximiser le potentiel futur offert par la puissance» de sa marque, ajoute-t-il.

ABF a annoncé en parallèle mardi un bénéfice net en recul de 14% à 445 millions de livres (469 millions de francs) pour son premier semestre décalé achevé fin février.

«Nous savions que le premier semestre de cet exercice financier allait être difficile», selon George Weston. «Cependant, nous continuons de prévoir une amélioration des performances du Groupe au second semestre».

«Primark a continué de réaliser de solides progrès dans la relance de sa proposition client sur un marché de l'habillement difficile», souligne-t-il.

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