Hausse «inévitable» Assurances : une flambée des coûts est encore à prévoir !

Sven Ziegler

3.9.2025

Plusieurs grands assureurs en Suisse adaptent leurs primes à la hausse. Ce sont surtout les polices d'assurance ménage et responsabilité civile qui sont concernées. Les raisons de cette flambée des prix sont l'inflation, les sinistres et la hausse des vols.

Plusieurs assurances en Suisse vont bientôt coûter plus cher (image symbolique).
Plusieurs assurances en Suisse vont bientôt coûter plus cher (image symbolique).
sda

Sven Ziegler

03.09.2025, 07:35

03.09.2025, 09:38

Quiconque a conclu une assurance ménage ou responsabilité civile en Suisse doit s'attendre à une hausse des coûts. Comme le montre une enquête de «Blick» auprès des grands assureurs, plusieurs d'entre eux augmentent leurs primes.

Chez Helvetia, qui fusionne actuellement avec la Baloise, la hausse est «inévitable», selon le porte-parole Eric Zeller. Les adaptations se situent «entre un pourcentage à un chiffre et un pourcentage bas à deux chiffres». Les raisons sont l'inflation, une augmentation des coûts dus aux intempéries ainsi que des évolutions sociales. Ce qui est particulièrement frappant, c'est que «le nombre de vols déclarés à l'Helvetia a augmenté de près de 30% par rapport à l'année précédente», précise Zeller.

La Zurich adapte également ses tarifs. Zurich n'a pas voulu chiffrer l'ampleur moyenne des augmentations auprès du journal.

Assurances. Helvetia s'envole au premier semestre

AssurancesHelvetia s'envole au premier semestre

Les primes en point de mire ailleurs aussi

La Mobilière se montre plus réservée. Elle confirme des «adaptations tarifaires pour l'assurance ménage» qui sont dues à l'augmentation des coûts des sinistres. Ce sont surtout les nouvelles conclusions et les affaires de remplacement qui sont concernées.

Chez Axa Suisse aussi, les primes sont dans le collimateur. Une porte-parole a souligné que les adaptations étaient toujours le «dernier recours». Néanmoins, la hausse des prix des pièces détachées, des coûts de réparation ainsi que l'augmentation des cambriolages et des intempéries auraient exercé une pression sur les primes.

Allianz Suisse explique qu'elle a «régulièrement revu et adapté» ses polices afin de couvrir les coûts croissants des sinistres. La porte-parole Nadine Schumann a déclaré au «Blick» qu'elle mettait «tout en œuvre pour maintenir les coûts aussi stables que possible».

Il reste une solution pour les consommateurs : ceux qui ne sont pas d'accord avec l'augmentation ont le droit de résilier leur contrat. Les experts conseillent dans ce cas de comparer les offres et de mettre plusieurs fournisseurs en concurrence.

Caisses maladie. Voilà comment vous auriez pu économiser jusqu'à 38'000 francs

Caisses maladieVoilà comment vous auriez pu économiser jusqu'à 38'000 francs

