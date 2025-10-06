  1. Clients Privés
Automobile Aston Martin attribue ses maux aux droits de douane US

ATS

6.10.2025 - 10:15

Le constructeur automobile de luxe britannique Aston Martin Lagonda a une nouvelle fois revu à la baisse lundi ses prévisions de résultat annuel, invoquant notamment l'effet des droits de douane américains, ce qui fait plonger son action à la Bourse de Londres.

Aston Martin, le constructeur préféré de James Bond, pointe "les incertitudes liées à l'impact économique des droits de douane américains" (archives).
Aston Martin, le constructeur préféré de James Bond, pointe "les incertitudes liées à l'impact économique des droits de douane américains" (archives).
ATS

Keystone-SDA

06.10.2025, 10:15

06.10.2025, 10:30

«L'environnement macroéconomique mondial auquel le secteur est confronté demeure difficile», relève Aston Martin dans un communiqué, citant d'abord «les incertitudes liées à l'impact économique des droits de douane américains» et de «la mise en oeuvre du quota» de voitures britanniques bénéficiant d'une taxe américaine réduite.

Un accord commercial entre Londres et Washington est entré en vigueur fin juin, réduisant les droits de douane pour les automobiles britanniques de 27,5% à 10%, mais seulement dans la limite d'un quota de 100'000 véhicules par an.

Le constructeur préféré de James Bond précise qu'il est aussi affecté par «des changements des taxes chinoises sur les voitures de luxe» et des «risques accrus de pressions sur les chaînes d'approvisionnement» en raison de la cyberattaque qui paralyse depuis début septembre son compatriote Jaguar Land Rover – ce dernier pourrait redémarrer la production cette semaine, selon la BBC.

La Suisse aussi concernée. Risque d'incendie – BMW rappelle des centaines de milliers de voitures

La Suisse aussi concernéeRisque d'incendie – BMW rappelle des centaines de milliers de voitures

Les constructeurs automobiles ont été parmi les secteurs les plus durement touchés par la vague de droits de douane imposée par le président américain Donald Trump, qui veut rapatrier la production aux États-Unis.

Aston Martin avait temporairement limité ses exportations aux États-Unis en avril et mai, dans l'attente d'un accord commercial entre Londres et Washington. La marque avait déjà revu à la baisse en juillet ses prévisions de résultat annuel, pointant, déjà, l'effet de ces taxes additionnelles outre-Atlantique.

L'entreprise, qui publiera le 29 octobre ses résultats du 3e trimestre, prévient d'ores et déjà qu'elle a livré moins de voitures que prévu pour la période et que les volumes vendus seront moins bons que prévu cette année. Le groupe ajoute que son résultat opérationnel ajusté sera inférieur aux attentes, mais espère voir sa rentabilité rebondir l'an prochain.

