Rendez-vous incontournable du monde de la «tech», le Salon mondial du mobile (MWC) de Barcelone est l'occasion pour les fabricants de dévoiler de multiples innovations. Voici cinq nouveautés marquantes de l'édition 2024.

Le Salon du mobile bat son plein à Barcelone ATS

Voiture électrique volante

Présentée pour la première fois à Barcelone dans sa version semi-définitive, la «Model A» d'Alef Aeronautics est présenté comme le premier véhicule grand public capable de circuler sur la route comme dans les airs. Pourvue d'un moteur 100% électrique, elle est capable de transporter deux personnes sur un rayon de 170 km.

Ce véhicule, qui dispose d'une autonomie «de plus d'une heure», «se conduit comme une voiture, ressemble à une voiture» mais «a un décollage vertical», souligne Jim Dukhovny, PDG de cette start-up californienne créée en 2015. Ce qui lui permet, selon lui, de décoller et d'atterrir n'importe où.

Alef Aeronautics, qui a obtenu l'été dernier un certificat de navigabilité de la Federal Aviation Administration (FAA), prévoit de lancer la production de son véhicule d'ici la fin 2025. Le groupe affirme avoir déjà reçu près de 3.000 pré-commandes de son véhicule, mis en vente à 300.000 dollars.

Anneau de pouvoir... sur la santé

Après le smartphone et la montre connectée, place à l'anneau intelligent: présenté pour la première fois au public à Barcelone, le «Galaxy Ring» de Samsung vient compléter la gamme de terminaux intelligents mis au point ces dernières années par le geant sud-coréen.

Adaptée à toutes les tailles, avec trois coloris (or, argent, noir), cette bague sera commercialisée au second semestre 2024. Samsung ne donne pas de détails à ce stade sur son prix et l'étendue de ses applications, notamment dans le domaine de la santé.

«L'un des plus grands défis auxquels le secteur de la santé est confronté aujourd'hui est la fragmentation des données et la manière de les rassembler», souligne le groupe, qui compte sur cet anneau pour collecter des informations plus précises sur les utilisateurs, par exemple sur l'état du sommeil ou la fréquence cardiaque, grâce à des capteurs sophistiqués et discrets.

Robot berger allemand

Il donne la patte, fait le beau et peut monter ou bien descendre les escaliers. Développé par le fabricant de smartphones chinois Tecno Mobile, le robot «Dynamic 1» utilise l'intelligence artificielle et des «algorithmes avancés» pour effectuer des actions propres aux canidés, selon son concepteur.

Equipé de micros, de capteurs optiques et d'un système lumineux, au niveau des yeux qui, lui permet d'éclairer sa trajectoire, ce petit robot noir à l'allure (librement) inspirée du berger allemand peut reconnaître la voix de son maître. Selon Tecno, il est aussi possible de lui donner des ordres à distance, via son smartphone.

«Dynamic 1» peut procurer la «joie d'être propriétaire d'un animal de compagnie», sans les inconvénients qui vont avec, précise le groupe chinois.

Ordinateur transparent

Mis au point par le fabricant chinois Lenovo, l'ordinateur portable ThinkBook Transparent Display est doté d'un écran transparent de 17,3 pouces fonctionnant à base de micro-LED – ce qui permet de voir à travers l'appareil et de superposer des images virtuelles au monde réel visible en arrière-fond.

Ce modèle, dont l'intérêt commercial reste à définir, ne possède par ailleurs pas de clavier: Lenovo a installé à la place une surface tactile où peuvent être projetées des touches ou bien une tablette graphique, utilisable à l'aide d'un stylet. Lenovo n'a pas annoncé de date de commercialisation.

Poupée dopée à l'IA

Avec son corps en tissu, son chemisier à fleurs et ses cheveux couleur chatain, elle ressemble à un jouet pour enfants. Mais la poupée Hyodol, destinée aux personnes âgées, dissimule sous ces dehors anodins un robot bardé de capteurs et de microprocesseurs dopés à l'intelligence artificielle.

L'objectif est de permettre aux seniors souffrant de solitude ou dépendants de «vivre de manière autonome tout en restant en contact avec la société», détaille son constructeur sud-coréen, qui assure que cet objet «renforce la santé cognitive» et «réduit le stress» des patients.

Cette «poupée-robot», censée combler le manque d'affection, peut interagir avec son propriétaire, lui rappeler de prendre ses médicaments, lui faire faire des jeux de mémoire et alerter l'extérieur en cas d'absence de mouvement pendant une longue période.

