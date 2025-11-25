  1. Clients Privés
Commerce Auchan compte exploiter ses supermarchés en franchise

ATS

25.11.2025 - 13:13

En difficulté depuis plusieurs années, Auchan poursuit son rapprochement avec le groupement Mousquetaires. Le distributeur français va exploiter l'ensemble de ses quelque 300 supermarchés français (hors Corse) en franchise sous bannière Intermarché et Netto.

Auchan Retail, la branche distribution du groupe veut créer une "entité juridique dédiée" pour continuer à exploiter les magasins qui changeraient d'enseigne, via un contrat de franchise conclu avec Intermarché (archives).
ATS

Keystone-SDA

25.11.2025, 13:13

25.11.2025, 13:47

Le projet, «soumis à l'autorisation préalable des autorités de la concurrence compétentes», pourrait «prendre effet fin 2026», a précisé mardi dans un communiqué Auchan, propriété de la famille Mulliez.

Concrètement, Auchan Retail, la branche distribution du groupe, envisage de créer une «entité juridique dédiée» pour continuer à exploiter les magasins qui changeraient d'enseigne, via un contrat de franchise conclu avec Intermarché, est-il ajouté.

«Les fonds de commerce, l'immobilier restent propriétés d'Auchan, les salariés restent des salariés d'Auchan, et on travaillera sous enseigne Intermarché, qui nous livrera les marchandises, la politique commerciale, le concept magasin et qui approvisionnera les magasins», a expliqué à une poignée de journaliste Guillaume Darrasse, directeur général d'Auchan Retail.

«C'est quelque chose qui va nous renforcer» avec des supermarchés qui bénéficieront «d'emblée de l'ensemble des facteurs de compétitivité de l'enseigne Intermarché, y compris la capacité à offrir des prix performants aux consommateurs, ce qui est indispensable dans un marché de plus en plus compétitif», a justifié le patron du cinquième distributeur alimentaire en France en part de marché.

«C'est gagnant-gagnant», a abondé le patron des Mousquetaires/Intermarché, troisième distributeur français, Thierry Cotillard, revendiquant un statut de «leader sur le format supermarché en France». Auchan va bénéficier de «notre savoir-faire», et cela «va nous permettre d'étendre notre emprise sur le marché français», a-t-il ajouté.

En deux ans, Intermarché a réalisé deux opérations massives de reprise: près de 300 magasins Casino en 2023/24, et 81 magasins Colruyt mi-juin.

De son côté, Auchan, qui avait parié en 2024 sur la reprise de près de cent magasins Casino, vient de céder 19 magasins à Lidl, dont 9 faisaient partie des supermarchés repris à l'enseigne stéphanoise.

Il a annoncé fin 2024 un plan social prévoyant près de 2400 suppressions d'emplois. Ce dernier a été invalidé en septembre par le tribunal administratif de Lille, une décision dont le distributeur a fait appel.

La nouvelle coopération entre Auchan et Intermarché s'inscrit dans le cadre d'une «logique de partenariat plus large» initiée en 2024 et illustrée notamment par une alliance hors norme de dix ans dans le domaine des achats, a rappelé M. Cotillard.

